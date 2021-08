Forschergeist trotzt Corona

Münster ist, was die Beteiligung angeht, wieder Hauptstadt des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten. Das Annette-Gymnasium freut sich erneut über den Titel als landesbeste Schule. Und weitere Ehrungen auf Bundesebene sind wieder nicht ausgeschlossen.

Wenn am kommenden Montag in Bonn die Sieger beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten auf Landesebene in NRW ausgezeichnet werden, stehen junge Historikerinnen und Historiker aus Münster wieder besonders zahlreich auf dem Treppchen. Sieben Arbeiten werden mit einem der Landespreise ausgezeichnet, alle sieben von ihnen kommen vom Anette-Gymnasium, zehn weitere Beiträge vom Annette-Gymnasium gewannen jeweils einen Förderpreis mit einer Forschungsarbeit zum Thema „Bewegte Zeiten. Sport macht Gesellschaft“.