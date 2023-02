Foto Köster zieht nach 72 Jahren um

Nach über 70 Jahren am Standort gegenüber dem Hauptbahnhof ziehen die Geschäftsführer von Foto Köster die Reißleine. Die negativen Auswirkungen der Drogenszene, die sich zunehmend auf die Westseite des Bahnhofs verlagert hat, hätten sich in den vergangenen Jahren immer weiter verschärft. „Die Situation ist für eine erfolgreiche Geschäftstätigkeit untragbar geworden“, konstatiert Andreas Köster. Nach reiflicher Überlegung habe man sich für eine Verlagerung des Betriebs entschieden. Der Mietvertrag für eine Immobilie an der Windthorststraße/Ecke Loerstraße (ehemals Sawall) sei bereits unterschrieben. „Der Umzug ist für den Sommer geplant“, kündigen die beiden Geschäftsführer Andreas Köster und Björn Effing an.

