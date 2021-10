Foto-Schätze aus den „wilden Zwanzigern“

Wer Schätze hat, will sie auch zeigen. Henning Stoffers hat nicht nur ein einmaliges Archiv historischer Münster-Fotos aufgebaut, er zeigt sie auch gern auf der Leinwand. Am Sonntag waren etwa 120 Münsteraner im Schlosstheater versammelt, um die „turbulenten Jahre“ zur Zeit der Weimarer Republik Revue passieren zu lassen. Eine Zeit des Umbruchs, in der viel Neues entstand, sich das Unheil der Nazi-Diktatur aber schon abzeichnete. Zum heiteren Abschluss hatte der Archivar zwei Originale herausgesucht: Busso Mehring, humorvolle Schauspieler-Legende, und „Bubi“ Gieseler, den in den 1950er Jahren beliebten „Prinzi-Schutzmann“.

