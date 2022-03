Fraktionen beraten sich am Montag zum Musik-Campus

Die Spannung steigt: Die beiden größten Fraktionen im Ratsbündnis, Grüne und SPD, wollen sich am Montag festlegen, wie sie mit dem Projekt Musik-Campus umgehen wollen. Bei der GAL-Mitgliedsversammlung am Donnerstagabend dominierten die Gegner.

Auf dem Areal der alten Pharmazie an der Hittorstraße könnte der von Uni und Stadt geplante Musik-Campus entstehen.

War es das jetzt mit dem Musik-Campus? Diese Frage waberte am Freitag durch Münster, nachdem sich die Mitgliederversammlung der Grünen am Donnerstagabend mit 67:35 Stimmen gegen das Bauvorhaben ausgesprochen hatte. Bekanntlich soll das Millionenprojekt an der Hittorfstraße die Musikhochschule, das städtische Sinfonieorchester und die Musikschule unter einem Dach vereinen, ergänzt um einen Konzertsaal.