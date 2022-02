Franz Marcs Millionen-Bild hing einst in Münster

Wenn am 1. März das Gemälde „Die Füchse“ von Franz Marc versteigert wird, könnte ein Rekord fallen. Experten schätzen, dass es 40 bis 45 Millionen Euro einspielen wird. Vor 100 Jahren gehörten die „Füchse“ übrigens einem Münsteraner.

Restituiertes Gemälde „Die Füchse“ wird am 1. März versteigert

WIktor Szymanowicz via www.imago-images.de

Foto: WIktor Szymanowicz via www.imago-images.de

Mitarbeiter des Auktionshauses Christie`s präsentieren das Gemälde „Die Füchse“ von Franz Marc. Es gehört einst dem münsterischen Sammler Franz Kluxen. Am 1. März wird das Bild versteigert.

Für 17,5 Millionen Euro wechselte vor vier Jahren das Gemälde „Drei Pferde“ von Franz Marc den Besitzer. Am 1. März dürfte der bisherige Preisrekord für ein Werk dieses Künstlers noch deutlich übertroffen werden. An diesem Tag kommen in London Marcs „Füchse“ unter den Hammer. Experten rechnen mit einem Erlös von 40, vielleicht sogar 45 Millionen Dollar.