Französischer Generalkonsul übergibt besondere Urkunde

Der französische Generalkonsul Dr. Etienne Sur übergab die Plakette an Schulleiter Ralf Brameier und seine Stellvertreterin Stephanie Knaup (v.l.).

Das Pascal-Gymnasium ist vom französischen Europa- und Außenministerium mit dem Gütesiegel „LabelFrancÉducation“ ausgezeichnet worden. Der französische Generalkonsul in Düsseldorf, Dr. Etienne Sur, übergab eine entsprechende Plakette am Donnerstagabend bei einer Feierstunde in der Aula der Schule.

Das Label sei Anerkennung dafür, dass sich das „Pascal“ mit seinem zweisprachigen Profil auf deutsch-französischen Unterricht ausgerichtet habe und damit viel für die deutsch-französische Freundschaft tue, so Sur.

Seit mehr als einem halben Jahrhundert

Das „Pascal“ ist schon seit gut 50 Jahren in dem zweisprachigen Unterricht engagiert. In allen Jahrgängen besteht heute die Möglichkeit, zweisprachig unterrichtet zu werden.

Schulleiter Ralf Brameier betonte, dass das „Pascal“ stolz darauf sei, auch Europaschule zu sein. Dies sei nicht selbstverständlich – schließlich müsse sich eine Schule alle drei Jahre neu um eine Rezertifizierung bewerben.

Die habe es für das Gymnasium jetzt erneut – für den Zeitraum bis 2025 – gegeben. Mit Blick auf das „LabelFrancÉducation“ bedankte sich Brameier vor allem bei den Französisch-Lehrern, „die ihr täglich dafür gerade steht, dass das alles hier möglich ist“.

Bildungsarbeit wird gelobt

Bürgermeister Klaus Rosenau nannte das Label „eine verdiente Auszeichnung für die Förderung erstklassigen Unterrichts“ an dem städtischen Gymnasium. Und es sei „Ausdruck deutsch-französischer Freundschaft“.

Auch der Fachdezernent Französisch der Bezirksregierung, Hermann Voss, lobte die Qualität der Bildungsarbeit. Das „Pascal“ stehe heute für „exzellenten und innovativen Französisch-Unterricht“.

Ein Grund dafür, dass die Auszeichnung jetzt vergeben wurde, ist das 60-jährige Bestehen des Élysée-Vertrages, des deutsch-französischen Freundschaftsbekenntnisses.