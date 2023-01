Frau am Bremer Platz von Trio ausgeraubt

Am Montagnachmittag ist eine Frau am Bremer Platz von zwei Männern und einer Frau zu Boden gedrückt und ausgeraubt worden. Das Trio flüchtete mit der Geldbörse.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Raub am Bremer Platz beobachtet haben.

Am Montagnachmittag (02.12.) ist eine Frau am Bremer Platz von drei Unbekannten ausgeraubt worden. Wie die Polizei Münster mitteilt, saß die Frau auf den Treppen der Parkanlage, als sie plötzlich von zwei Männern und einer Frau auf den Boden gedrückt wurde. Anschließend entwendete das Trio ihre Geldbörse samt Bargeld aus der Hosentasche und flüchtete mit der Beute in Richtung Schillerstraße.

Auf Nachfrage beschrieb sie die Frau als 17 bis 25 Jahre alt und circa 1,60 bis 1,65 Meter groß. Sie sei schlank und habe schulterlanges, blondes Haar. Einer der Männer sei schlank, circa 1,80 Meter groß und habe dunkle Haare. Der andere Mann sei circa 1,75 bis 1,85 Meter groß.

Hinweise nimmt die Polizei Münster unter folgender Rufnummer entgegen 0251 275-0.