Frauenpower in Münsters Karneval

Ein Novum im münsterischen Karneval: Die „Kalinen de Luxe“ sind der erste Damenkarnevalsvereins in Münster. Und was sagen die Männer dazu?

MünsterFür Sabina Schwarzwald, die seit Jahren in Münsters Karnevalslandschaft jeck unterwegs ist, geht ein „Traum in Erfüllung“. Am Mittwochabend wurde sie bei der Gründung des ersten Damenkarnevalsvereins in Münster zur Präsidentin gewählt, insgesamt 13 Frauen wollen als Damenkorps „Kalinen de Luxe“ nun die jecke Westfalenmetropole bereichern.