Frauenstraße 24 ist nun in städtischer Hand

Die Zeiten, in denen das Haus Frauenstraße 24 vom Abriss bedroht war, sind lange vorbei – darum mag die Nachricht vom Verkauf an das kommunale Unternehmen Wohn- und Stadtbau auf den ersten Blick nicht wenig spektakulär erscheinen.



Mag der Abriss speziell der „F24“ kein Thema mehr sein, Immobilienspekulation ist sehr wohl und mehr denn je eine Bedrohung, die das soziale Gleichgewicht in Städten verändert. In Münster hat der überhitzte Markt zunehmend dafür gesorgt, dass es für Normalverdiener und erst recht für Münsteraner mit kleinem Einkommen, wie etwa Studierende, schwer bis unmöglich ist, hier eine bezahlbare Wohnung zu finden. Dass die Frauenstraße 24 – in Münster schlechthin das Symbol für den Widerstand gegen einen entfesselten Immobilienmarkt – nun nicht mehr dem börsennotierten Konzern LEG gehört, sondern mit der Wohn- und Stadtbau der Kommune, ist eine gute Entwicklung. So macht sich Münster buchstäblich diese Facette seiner Stadtgeschichte zu eigen. | Von Karin Völker