Freibad-Saison in Münster endet am 10. September

Der Sommer neigt sich langsam dem Ende - und damit geht auch die Freibad-Saison in Münster vorbei. Am 10. September werden die Bäder ein letztes Mal öffnen. Auch die Coburg ist dieses Mal keine Ausnahme.

Die Freibad-Saison in Münster endet in wenigen Tagen.

Münsters Freibad-Saison neigt sich dem Ende entgegen: Am 10. September (Samstag) öffnen die Freibäder Stapelskotten, Hiltrup und Coburg in diesem Jahr ein letztes Mal. Mehr als 237.000 Gäste zählten die Freibäder laut einer städtischen Pressemitteilung in dieser Saison bereits.

Während am Wochenende nach Angaben der Stadt erneut hochsommerliche Temperaturen erwartet werden, sollen die nächtlichen Temperaturen allerdings konstant niedrig bleiben. So werde auch das Wasser in den Schwimmbecken der Freibäder von Tag zu Tag kälter.

Freibad Coburg bleibt nicht länger geöffnet

Aufgrund der beschlossenen Energiesparmaßnahmen wird das Wasser in der Coburg bei kühleren Außentemperaturen in diesem Jahr nicht mit Fernwärme geheizt. Somit endet die Saison im Bad an der Grevener Straße zeitgleich mit den anderen beiden Freibädern.

Im Gegenzug werden die Hallenbäder nach und nach wieder für das öffentliche Schwimmen freigegeben. Zunächst öffnen am 11. September (Sonntag) die Hallenbäder Ost, Mitte und Kinderhaus. Badegäste des Stadtbad Mitte sollten sich wegen des Münster-Marathons am 11. September über die Anfahrtsmöglichkeiten informieren.

Drei Hallenbäder bleiben vorerst geschlossen

Da ein Teil des Bäder-Teams in den nächsten Wochen weiterhin gebraucht wird, um die Freibäder winterfest zu machen, findet in den Hallenbädern Hiltrup, Roxel und Wolbeck vorerst ausschließlich Schul- und Vereinsschwimmen statt. Die genauen Öffnungszeiten für die Hallenbäder werden in Kürze auf der Internetseite des Sportamtes veröffentlicht: www.stadt-muenster.de/sportamt/baeder