„Freiheit wird nicht geschenkt“

Michael Rickert, Künstler und langjähriger Kunsterzieher am Kardinal-von-Galen-Gymnasium, zieht ab Sonntag Bilanz im Kulturbahnhof. Es geht um 40 Jahre am KvG und knapp 50 Jahre künstlerisches Schaffen.

Längere Zeit nichts mehr gehört von Michael Rickert. Und von seiner Kunst war leider auch nur selten etwas zu sehen. Der Künstler hat sich in den vergangenen drei Jahren rar gemacht. Jetzt gibt es eine Ausstellung, die am Sonntag (14. August) um 15 Uhr im Kulturbahnhof eröffnet wird – und man darf gespannt sein. Schließlich kündigt Rickert an, Bilanz zu ziehen.