Freispruch für 42-jährigen Türsteher

Im November 2021 soll ein heute 42-Jähriger eine junge Frau, die als Thekenkraft in einem Nachtclub gearbeitet hat, auf der Damentoilette vergewaltigt haben. Darüber verhandelte das Landgericht.

Am Ende stand Aussage gegen Aussage – im Zweifel für den Angeklagten. Bei einem in dieser Woche verhandelten Prozess am Landgericht bedeutet dies Freispruch für einen 42-jährigen Türsteher. Wie berichtet, war diesem vorgeworfen worden, eine 23-jährige Studentin auf der Damen-Toilette eines münsterischen Nachtclubs zum Oralverkehr genötigt und damit vergewaltigt zu haben. Dies konnte die Kammer nicht gesichert feststellen.