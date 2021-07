Freude teilen und Erfolge verbinden

Kaffeetrinken für den guten Zweck, und das zu einem Preis, wie es einem gefällt: das ermöglicht die Kooperation der Veranstalter der „Kulturwiesen“ in Alverskirchen und des Atlantic-Hotels in Münster. Denn die Erlöse, die mit dem Kaffeerad des Hotels erzielt werden, gehen an vier ehrenamtliche Initiativen. Ein Showabend ergänzt das wohltätige Engagement.

„Pay what you want!“: Durch dieses charmant formulierte Angebot eröffnen sich mittels einer Partnerschaft zwischen dem Atlantic-Hotel Münster und den „Kulturwiesen“ in Everswinkel-Alverskirchen weitere Chancen, Brücken für- und miteinander zu bauen. An sechs von zwölf Veranstaltungstagen „gastiert“ das Kaffeefahrrad des Atlantic-Hotels auf den vom 13. August bis zum 5. September stattfindenden Open-Air-Festival vor den Toren Münsters.

Sämtliche Kaffeespezialitäten des Hauses werden den Gästen der „Kulturwiesen“ mit dem Angebot, nur das zu zahlen, was diese gerne möchten, präsentiert. Die Umsatzerlöse stellt das Atlantic-Hotel dem Team der „Kulturwiesen“ zur freien Verfügung, was bei den vier „Kulturwiesen“-Machern auf fruchtbaren Boden fällt, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

„Wir werden vier Initiativen mit den hoffentlich umfangreichen Erlösen des Kaffeerades unterstützen“, teilten Henrik und Stephanie Schulze Wettendorf, Silvia Weß und Thomas Deipenbrock beim Termin auf dem Hof Schulze Wettendorf mit. Bereits vor Monaten hatte sich das Team für eine weitere Wohltätigkeitsinitiative entschieden und wird dazu am 4. September (Samstag) mit der Wolbecker Rockband „CherryT“ einen besonderen Showabend gestalten.

Talkrunde vor dem Konzert

In einer lockeren Talkrunde sind vor dem Konzert Vertreter des Vereins Lichtstrahl Uganda, des ÖWK St. Nikolaus Münster, des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Hamm/Kreis Warendorf und Elisabeth Münstermann vom Caritas-Ortsverband Alverskirchen zu Gast. Als Moderatoren der Talkrunde haben der Bürgermeister der Gemeinde Everswinkel, Sebastian Seidel, und der Bezirksbürgermeister von Münster-Südost, Peter Bensmann, ihre Teilnahme zugesagt.

Der Abend „CherryT meets Charity“ soll aber auch ganz im Zeichen des sich „Mal selber feiern dürfens“ stehen, heißt es weiter. Die Erfinder des „Ziegenbockrocks“ liefern dafür neben Klassikern der Toten Hosen jede Menge Rockmusik-Cover aus mindestens 30 Jahren Bandgeschichte von „CherryT“.

Karten für den Abend „CherryT meets charity“ gibt es zum Preis von 6 Euro unter www.kulturwiesen.de.