Globaler Klimastreik: Polizei erwartet 5000 Demonstrierende in Münster

Im März 2019 demonstrierte „Fridays for Future“ erstmals weltweit. Für Freitag (23. September) ist der elfte globale Klimastreik geplant. In Münster rechnet die Polizei mit 5000 Teilnehmenden. Und mit Einschränkungen im Feierabendverkehr.

Die Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ ruft für Freitag (23. September) zum elften globalen Klimastreik auf. Nach Angaben der Organisation sind Aktionen auf allen Kontinenten geplant, allein in Deutschland über 240. Auch in Münster soll unter dem Motto „#PeopleNotProfit“ gestreikt werden.

Die Polizei Münster erwartet 5000 Teilnehmende. Ab 14 Uhr zieht der Protestzug vom Schlossplatz durch die Innenstadt (siehe Infokasten). Für etwa zwei Stunden könne es im Stadtgebiet zu Verkehrsbehinderungen kommen, prognostiziert die Polizei.

Der Globale Süden im Mittelpunkt des Protestes

Im Zentrum des Protestes sollen diesmal die Perspektiven der Menschen des Globalen Südens stehen, wie es in einer Mitteilung der Ortsgruppe heißt. „In den meisten Fällen sind die Staaten, die historisch und gegenwärtig am wenigsten zur Klimakrise beigetragen haben, am stärksten von ihren Folgen betroffen“, sagt Carla Bardehle von „Fridays for Future“ Münster.

Die Route Foto: Start ist um 14 Uhr am Schlossplatz. Von dort geht es Angaben der Polizei zufolge über Am Stadtgraben, Weseler Straße, Moltkestraße, Ludgeriplatz, Ludgeristraße, Königsstraße, Rothenburg, Johannesstraße, Bispinghof, Universitätsstraße und Frauenstraße gegen 16 Uhr zurück zum Schlossplatz. Dort wird es eine Kundgebung geben. Ende ist um 18 Uhr. ...

Die Bewegung fordere deshalb die Umsetzung von sogenannten Klimareparationen. „Eine solche Neu- und Umverteilung von Ressourcen stellt einen wichtigen Schritt hin zu einer klimagerechteren Welt dar“, meint Sophia Kegel von der Ortsgruppe. Weiterhin fordert die Bewegung einen „massiv beschleunigten Ausbau dezentraler erneuerbarer Energien“ sowie kostengünstig zugänglichen Nahverkehr.

Tausende Teilnehmer beim Klimastreik in Münster Tausende haben sich am Freitag (25. März) dem Klimastreik in Münster angeschlossen, zu dem „Fridays for Future“ aufgerufen hatte. Foto: Oliver Werner Die Demonstration startete um 14 Uhr am Aasee. Foto: Björn Meyer Die Teilnehmer forderten unter anderem, die Klimaziele einzuhalten. Foto: Björn Meyer Neben der Klimapolitik spielten auch die Themen Solidarität und Frieden bei diesem Streik eine große Rolle. Foto: Oliver Werner Tausende beteiligten sich an der Demonstration, die am Nachmittag durch die Stadt führte. Foto: Oliver Werner Die Polizei schätzte am Nachmittag, dass 7000 Menschen beteiligt waren. Foto: Oliver Werner Die Demo führte vom Aasee über Weseler Straße und Ludgeriplatz in Richtung Rothenburg und von dort aus zum Schloss. Foto: Oliver Werner Es folgen weitere Impressionen vom Klimastreik in Münster Foto: Oliver Werner Foto: Oliver Werner Foto: Oliver Werner Foto: Oliver Werner Foto: Oliver Werner Foto: Oliver Werner Foto: Oliver Werner Foto: Oliver Werner Foto: Oliver Werner Foto: Oliver Werner Foto: Oliver Werner Foto: Oliver Werner Foto: Oliver Werner Foto: Oliver Werner Foto: Oliver Werner Foto: Oliver Werner Foto: Oliver Werner Foto: Oliver Werner Foto: Oliver Werner

Rund eine Woche vor dem Streiktag hatte die Bewegung außerdem die Einsetzung eines Sondervermögens in Höhe von 100 Milliarden Euro für gerechte Klimaschutzmaßnahmen sowie Krisenprävention gefordert.