Ein Monat für den Frieden

Immer rund um den Jahresbeginn setzen sich die Verantwortlichen des Friedenskulturmonats zusammen, um ein Motto festzulegen, nach dem das Programm inhaltlich konzipiert wird. „In diesem Jahr geschah dies unter dem Eindruck des erst wenige Tage alten Angriffskriegs Russlands in der Ukraine“, erzählt Rixa Borns von der Friedensinitiative in Münster (FIM). Und so lautet das Motto in diesem Jahr schreiend einprägsam „Frieden“.

In die Buchstaben haben die Grafiker der Veranstaltung Risse layoutet, was die Brüchigkeit, aber auch die Möglichkeit zum Zusammenwachsen verdeutlichen soll, wie Daniel Hügel, Friedensreferent bei Pax Christi, und Brigitte Thomas vom Ausschuss für gesellschaftliche Verantwortung des evangelischen Kirchenkreises erklären.

Margot Käßmann kommt

Stellvertretend für die über 20 beteiligten Organisationen stellten Borns, Thomas und Hügel das Programm des 18. Friedenskulturmonats vor. „Krieg, Aufrüstung, Klimakatastrophe, Migration sind die beherrschenden Themen, und diese greifen die Veranstaltungen auf“, so Hügel.

Programm des 18. Friedenskulturmonat Foto: 1.9., 17 Uhr, Zwinger an der Promenade: Kundgebung und Kranzniederlegung zur Erinnerung an den Überfall Deutschlands auf Polen 1939.

1.9., 18.30 Uhr, Erlöserkirche: „Nein zum Krieg!“, Gesprächsrunde mit Margot Käßmann

2.9, 19 Uhr, Aula der ESG, Breul 43: Vortrag „Deutschland zwischen Sozial- und Rüstungsstaat“ mit Prof. Butterwegge

6.9., 19.30 Uhr, Online-Veranstaltung: Vortrag „Wir nennen es Krieg“ mit Winfried Nachtwei und Tjan Zaotschnaja

7.9., 15-18 Uhr, Aula ESG: Friedenspädagogik als Unterrichtsprojekt

10.9., 13 und 15 Uhr, Stubengasse: Vivat Pax

12.9., 19 Uhr, Online-Veranstaltung: Infoveranstaltung zum Sudan

17.9., 12 Uhr, Stubengasse: 14. Münsteraner Friedensmahl

21.9., 19.30 Uhr, Paul-Gerhardt-Haus: Vortrag „Klimaschutz heißt Pazifismus heißt Klimaschutz“ mit Bruno Kern

25.9., 12 Uhr, Lesung von Hemley Boum ...

Einen Monat lang nähert sich eine Mischung aus Vorträgen, Kultur und Diskussionsrunden dem Thema Frieden aus verschiedenen Richtungen an. Traditionell beginnt der Monat mit der Kranzniederlegung am Zwinger, um an den Beginn des Zweiten Weltkriegs zu erinnern. Prominentester Gast ist Margit Käßmann, die mit anderen über Wege ohne Waffen aus dem Krieg in der Ukraine sprechen wird.

Weitere Höhepunkte sind das Schauspielspektakel Vivat Pax und das 14. Friedensmahl, diesmal wegen Bauarbeiten nicht im Rathausinnenhof, sondern an der Stubengasse.