Friedrich Merz beendet Partystimmung in Münster

Dämpfer für die Aufbruchstimmung: Anderthalb Stunden herrschte Partystimmung in der Halle Münsterland beim Deutschlandtag der Jungen Union. Dann betrat Friedrich Merz die Bühne.

Tilman Kuban (l.), Vorsitzender der Jungen Union, bedankt sich bei Friedrich Merz für dessen ernüchternde Rede beim Deutschlandtag in Münster.

Es ist einer der ersten Sätze in der Rede von Friedrich Merz beim Deutschlandtag der Jungen Union in Münster, doch er knallt: „Die Union ist mit diesem Wahlergebnis ein insolvenzgefährdeter, schwerer Sanierungsfall.“ Kurzer Applaus in der Halle Münsterland – danach bleierne Stille.