Frischer Wind in junger Gemeinde

Was macht eine Gemeinde aus? Gunnar ­Sornek muss nicht lange überlegen: „Zusammenhalt in Gott!“ Beate Jussen sagt: „Willkommenskultur, die Begegnung unterschiedlicher Menschen.“ Martin Sinnhuber ergänzt: „Musik, auf jeden Fall.“ O ja, die anderen stimmen zu. „Ich war weit weg, von allem, was Kirche betrifft“, betont Beate Jussen. „Die Musik war für mich ein wichtiger Grund, beim ,Emmanuel House’ zu bleiben“.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper