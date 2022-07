"Friska Viljor" hat Monatsration Glückshormone im Gepäck

Daniel Johansson (l.) und Joakim Sveningsson präsentieren ihr neues Album am 11. August in der Sputnikhalle.

Zehn Jahre – von 2006 bis 2016 – war Friska Viljor der Inbegriff des Gute-Laune-Indiepops, ehe es still wurde um die beiden Stockholmer Schulfreunde Daniel Johansson und Joakim Sveningsson. Letzterer fiel in ein tiefes Loch. Seine Lebenskrise wurde für die Band zur Überlebensfrage.

Im Herbst 2018 kamen die Schweden nach über zwei Jahren Pause überraschend mit dem düsteren Aufarbeitungsalbum „Broken“ zurück. Drei Jahre und eine Pandemie später haben die Schweden das Dunkle weitgehend abgeschüttelt und kommen mit ihrem neuen Album „Don’t Save the Last Dance“ nach Münster.

Konzerte als Therapie

Der letzte Münster-Auftritt des Schweden-Doppelpacks in der Sputnikhalle im Januar 2019 war eine emotionale Achterbahnfahrt. Klebrig süßem Honigkuchenpferd-Indie-Pop folgten nachdenkliche Klänge. „Zwei Jahre habe ich gebraucht, um wieder auf die Beine zu kommen“, erzählte Sveningsson damals auf der Bühne schonungslos offen, nachdem seine Frau ihn mit den Kindern verlassen hat. Die „Broken“-Konzerte wurden zur Katharsis, zur Therapie und Kur in einem.

Doch das war damals. „Don’t Save the Last Dance“ ist fröhlicher, hat die Charttauglichkeit immer im Blick, und dennoch was zu sagen. Auf Einladung des Gleis 22 kommen sie jetzt erneut in die Sputnikhalle – im Gepäck das achte Album und eine Monatsration Glückshormone.

Das Konzert findet am 11. August (Donnerstag; Einlass 19, Beginn 20 Uhr) in der Sputnikhalle, Am Hawerkamp 31, statt. Tickets kosten im Vorverkauf 28 Euro (zuzüglich Gebühren), an der Abendkasse 34.