Frühchen mit 565 Gramm kämpft sich ins Leben

Hoher Blutdruck, Ödeme und Gliederschmerzen. So begann Ende März die lange Reise bis zur jetzigen Entlassung für Mutter Elisa Bertelli. „Ich hatte Schmerzen im Arm und konnte nicht mehr richtig arbeiten, da wusste ich, dass etwas nicht stimmte“, erzählt die 41-Jährige. Im Kreißsaal der Geburtshilfe des UKM (Universitätsklinikum Münster) war schnell klar, dass man sie so nicht mehr nach Hause entlassen konnte.

Bis zur Geburt der Tochter vergingen von da an noch knapp zwei Wochen. „Die Ärzte hier haben alles versucht, unserer kleinen Elena den Start ins Leben zu ermöglichen“, erklärt Vater Carmine Russo. Neben der medizinischen Versorgung war es vor allem auch die seelische Pflege und Begleitung, welche die Eltern nachhaltig beeindruckt hat. „Wie man sich hier in der Geburtshilfe und in der Kinderklinik um uns gekümmert hat, das halte ich nicht für selbstverständlich“, so Russo. Ursprünglich hatte das italienische Paar geplant, für die Geburt in die gemeinsame Heimat zu fahren. Derzeit leben sie der Arbeit wegen in Münster, Mutter Elisa ist Wissenschaftlerin an der Medizinischen Fakultät.

„Viele der Kinder, die wir hier auf der Station betreuen, kommen weit vor der 30. Schwangerschaftswoche auf die Welt“, berichtet Dr. Wiebke von Koppenfels, Oberärztin der Klinik für Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin. Je nach Zeitpunkt der Geburt entspricht die Behandlungsdauer dann in etwa den noch fehlenden Schwangerschaftswochen bis zum errechneten Geburtstermin, 15 Wochen waren es für Familie Bertelli. Bei Elena lagen neben ihrem geringen Geburtsgewicht von nur 565 Gramm Probleme durch die Unterentwicklung der Lungen vor, neben den allgemeinen Herausforderungen bei noch sehr zarten Frühgeborenen. „Nach einer langen Zeit der Betreuung auf unserer Neonatologie hat Elena nun gute Voraussetzungen für ein gesundes Leben“, so von Koppenfels. Ausschlaggebend für den verfrühten Start war in erster Linie der kritische Zustand von Mutter Elisa. Ursache war eine sogenannte Schwangerschaftsvergiftung (Präeklampsie), eine der gefährlichsten Krankheiten für werdende Mütter und deren ungeborene Kinder.

Mittlerweile geht es Mutter Elisa wieder sehr gut. Insgesamt hat es etwa zwei Monate gedauert, bis sie sich vollständig erholt hatte.