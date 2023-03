Frühjahrssend startet bei strahlendem Sonnenschein

„Gestern haben die Schausteller noch bibbernd in langen Unterhosen ihre Geschäfte aufgebaut und heute gehen wir mit Sonnenmilch ins Riesenrad“, freute sich Bürgermeister Klaus Rosenau über den strahlenden Sonnenschein bei der Eröffnung des Frühjahrssends am Samstagnachmittag vor der alten Orgel auf dem Schlossplatz.

Das ganze Münsterland, so der Bürgermeister, freue sich auf den Send. Es sei eine Veranstaltung für die ganze Familie. Nachdem Rosenau den Send offiziell für eröffnet erklärt hatte, drehte er gemeinsam mit Philipp Heitmann, Vorsitzender des Schaustellerverbands Münsterland e.V., und dessen Stellvertreter, August Schneider, erstmal eine rasante Runde im Autoscooter. Danach ging´s auf den traditionellen Rundgang durch die bunte Mischung aus Kulinarischem und Fahrgeschäften, die die 182 Schausteller aufgebaut haben.

MEHR ZUM THEMA Frühjahrssend Kirmesvergnügen ohne Lücken und Preisaufschläge

Und es gibt auch wieder viele neue Attraktionen, die zum Mitfahren einladen. Die Riesenschaukel „Excalibur“ feierte am Samstag ihre Weltpremiere auf dem münsterschen Send. Die Schwunghöhe von 47 Metern lockte denn auch zahlreiche Besucher in die neue Schaukel. Aus den Niederlanden stammt die Geisterbahn „Thriller“, die zum ersten Mal in Deutschland aufgebaut wurde. Der Horror- und Gruselspaß erstreckt sich über drei Etagen und sorgte schon für Gänsehaut bei den Gästen.

Bürgermeister Rosenau bevorzugt das Riesenrad

Ebenfalls Premiere auf dem Schlossplatz feiert der „Fortress Tower“: Die Gondel dreht sich um 360 Grad und fährt dabei bis in 80 Meter Höhe. Im freien Fall geht´s dann senkrecht nach unten. Bürgermeister Rosenau mochte es denn doch lieber gemächlich, entschied sich für ein paar ruhige Runden im Riesenrad und genoss die Aussicht auf Münster. Die Achterbahn „Alpen Coaster“ steht ebenfalls zum ersten Mal in der Domstadt. Ein echter Familienspaß ist auch „Mike’s Pit Stop“: Der Hindernisparcours mit Luft- und Feuereffekten sowie Wasserspielen ist über fünf Ebenen aufgebaut. Der Send, der bereits am Samstag rekordverdächtige Besucherzahlen hatte, läuft noch bis zum 19. März.