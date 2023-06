Für guten Zweck reichlich Spenden erradelt

Der Albachtener Michael Hansen ist wohlbehalten von der Europatour der „Global Biking Initiative“ (GBI) zurückgekehrt. 243 Rennradsportler aus 20 Ländern und vier Kontinenten waren mit von der Partie, um Spenden für verschiedene Projekte zu sammeln. Hansen hatte − wie berichtet − zum wiederholten Male an einer GBI-Tour teilgenommen.

MEHR ZUM THEMA Albachtener engagiert sich für Kinder in Not Kräftig strampeln für den guten Zweck

Die Tour startete am 11. Juni in der slowakischen Hauptstadt Bratislava. Sie führte mit den Übernachtungsorten Stockerau, Herzogenburg, Steyr und St. Georgen im Attergau, durch Österreich, um dann die Grenze zu Deutschland zu überqueren und mit weiteren Übernachtungen in Inzell und Bad Aibling am 17. Juni in München ihren Abschluss zu finden.

Spendensumme von 670.000 Euro

„Das Wetter war, abgesehen vom Start in Bratislava und Tag sechs der Tour, ein wahrer Traum. Auch landschaftlich komme ich aus dem Schwärmen noch immer nicht raus. Für die tollen Aussichten musste man aber unzählige Anstiege hochstrampeln. Teilweise war das sehr kräfteraubend“, so Hansen in einer E-Mail an die Redaktion. Insgesamt sei von allen Teilnehmern eine Spendensumme in Höhe von 670.000 Euro zusammengekommen. Gut 24.900 Euro hätten die deutschen Radler beigetragen. Diese Summe komme der RTL-Stiftung „Wir helfen Kindern“ fürs RTL-Kinderhaus in München zugute , schreibt Hansen.

Wie der Albachtener Rennradsportler berichtet, werden online weiterhin Spenden gesammelt: „Ich würde mich sehr freuen, wenn man dazu meinen Spendenaufruf nutzt. Für diesen klickt man im Menü auf der genannten Internetseite auf ,Spendenaktionen' und sucht nach meinem Spendenaufruf mit dem Namen ,Nach drei Jahren Abstinenz wieder dabei'“, erläutert Michael Hansen und hofft weitere Spenden.