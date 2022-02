Für viele Menschen beginnt die Flucht

Die Angst vor einem Krieg in der Ukraine ist mit Händen greifbar: Es sind Beobachtungen aus erster Hand, die der Erzbischof von Lemberg, Mieczyslaw Mokrzycki, bei einem Treffen mit Weihbischof Dr. Stefan Zekorn am Dienstag in Münster schilderte.

Schon lange war der Besuch des ukrainischen geistlichen Oberhaupts geplant. Alle zwei bis drei Jahre tauschen sich Mokrzycki und Zekorn, Bischöflicher Beauftragter für die Weltkirche im Bistum Münster, aus. Dass der jüngste Besuch auf den für die Ukraine und ganz Europa denkwürdigen Tag fiel, war Zufall.

Denn kurz zuvor hatte der russische Präsident Wladimir Putin die sogenannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine anerkannt und die Entsendung von Truppen angeordnet. „Wir hatten die Hoffnung, dass es nicht zu einer russischen Intervention kommt“, berichtete der ukrainische Erzbischof. „Jetzt nehmen die Truppenbewegungen an der ukrainischen Grenze zu. Das macht uns große Angst.“

Bereits vor etwa zwei Wochen hätten mehr und mehr gut situierte Ost-Ukrainer Wohnungen im Westen gekauft und seien nach Lemberg umgesiedelt. „In den zurückliegenden Stunden haben sich viele weitere Menschen auf den Weg gemacht“, hat Mokrzycki aus seinem direkten Umfeld erfahren.

Menschen auf der Flucht

Im Westen der Ukraine würden sich Regierung und Kirche derzeit auf den Ernstfall vorbereiten, um so viele Flüchtlinge wie möglich empfangen und versorgen zu können. „Noch müssen wir andere Länder nicht um Hilfe zu bitten, aber es könnte dazu kommen“, blickte Mokrzycki auf die kommenden Tage und Wochen.

Weihbischof Zekorn zeigte sich erschüttert: „Es bewegt mich, dass die Menschen in der Ukraine, die ihre Freiheit so hart erkämpft haben, jetzt Opfer einer derart aggressiven Politik werden.“

Video in Kooperation mit dem WDR: