Nun liegt die Bestätigung vor: Die G7-Außenminister treffen sich im November in Münster. Das Auswärtige Amt hat dies bestätigt – und berichtet zudem, wann und wo genau das Treffen stattfinden wird.

Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Außenministerin von Deutschland, spricht während der Abschlusspressekonferenz des Gipfeltreffens der Außenminister der G7-Gruppe der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte. Das nächste Treffen der G7-Außenminister findet in Münster statt.

Die Außenminister der G7-Staaten werden sich Anfang November im historischen Rathaus in Münster treffen. Das teilte das Auswärtige Amt am Mittwoch mit. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen erfuhr, laufen die Vorbereitungen bereits.

Laut Außenministerium ist das zweite offizielle Treffen der G7-Außenminister in diesem Jahr für den 3. und 4. November geplant. „Für die Möglichkeit der Nutzung des Rathauses dankt das Auswärtige Amt der Stadt Münster und insbesondere Oberbürgermeister Markus Lewe“, so ein Ministeriumssprecher.

Lewe: „Große Ehre für unsere Stadt“

„Das G7-Treffen in Münster ist eine große Ehre für unsere Stadt“, sagt Oberbürgermeister Markus Lewe in einer städtischen Pressemitteilung. Es handele sich dabei um eines der „größten diplomatischen Ereignisse in Münster seit 1648, als hier die Friedensverträge für den Dreißigjährigen Krieg unterzeichnet wurden“, ordnet Lewe die Bedeutung des Treffens für die Stadt Münster ein.

Der Oberbürgermeister und sein Organisationsteam stehen nach Angaben der Stadt bereits mit den Sicherheitsexperten des Auswärtigen Amtes und anderer Bundesbehörden in engem Austausch, um einen reibungslosen Ablauf des Treffens zu gewährleisten. Lewe: „Ich bin mir sicher, dass wir bis November alle organisatorischen Voraussetzungen schaffen werden.“

Hohe Sicherheitsvorkehrungen erwartet

Das Auswärtige Amt bedankte sich am Mittwoch bei der nordrhein-westfälischen Landespolizei „für die Zusammenarbeit bei der Vorbereitung und Ausrichtung dieser Veranstaltung der deutschen G7-Präsidentschaft“. Vor allem wegen US-Außenminister Antony Blinken wird es hohe Sicherheitsvorkehrungen geben.

Deutschland hat in diesem Jahr die G7-Präsidentschaft inne, weshalb auch der Gipfel der Regierungschefs im bayerischen Schloss Elmau stattgefunden hatte. Die Fachminister werden jeweils von ihrem deutschen Pendant eingeladen - die Außenminister damit von Annalena Baerbock (Grüne).

Zur „Gruppe der 7“ gehören neben Deutschland und den USA unter anderem Kanada, Großbritannien, Frankreich und Japan.