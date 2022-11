3800 Polizisten waren beim G7-Treffen im Einsatz

Jetzt steht es fest: Der Polizeieinsatz beim G7-Außenministertreffen in Münster war noch größer als bei der Konferenz der Ministerinnen und Minister im Mai in Weißenhaus. Und der Innenminister lobt die Polizei Münster.

Die bei der G7-Konferenz in Münster eingesetzten Polizistinnen und Polizisten reisten aus der gesamten Bundesrepublik an.

Es war einer der größten Einsätze in NRW in den vergangenen Jahren. Jetzt ist auch klar, wie viele Polizistinnen und Polizisten beim zweitägigen G7-Außenministertreffen in Münster vor Ort waren. Wie das NRW-Innenministerium am Montag auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, wurden insgesamt 3800 Landes- und Bundesbeamte eingesetzt.

Das sind sogar noch etwas mehr als beim vergangenen G7-Außenministertreffen im Mai in Weißenhaus, als 3500 Polizisten die Konferenz sicherten. Die in Münster eingesetzten Beamten reisten aus der gesamten Bundesrepublik an – unter anderem aus Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen.

„Der Polizeieinsatz beim G7-Außenministertreffen ist absolut planmäßig gelaufen – damit können alle Beteiligten sehr zufrieden sein“, erklärte am Montag NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) auf Anfrage unserer Zeitung. „Für die professionelle Vorbereitung und Begleitung gilt den Kräften des Polizeipräsidiums Münster und darüber hinaus mein ausdrücklicher Dank.“

Videos zu Tag 1 und 2 des G7-Treffens in Kooperation mit dem WDR-Landesstudio Münster:

