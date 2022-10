Das sind die größten Aufgaben für die G7-Außenminister

Anfang November treffen sich die Außenministerinnen und Außenminister der G7 in Münster .

Wenn sich am 3. und 4. November die G7-Außenminister in Münster treffen, könnte der Zeitpunkt nicht dramatischer sein. Die Aufgaben dabei sind riesig. Was sind die größten Herausforderungen?

Wer koordiniert die internationale Politik in Bezug auf den russischen Krieg in der Ukraine?

Die Politik der Staaten, die den russischen Aggressionskrieg gegen die Ukraine nicht tolerieren, wird international maßgeblich in drei Foren koordiniert: der EU, der Nato als westlichem Verteidigungsbündnis – und der G7 als informellem Netzwerk der wichtigen Industriestaaten USA, Kanada, Japan, Groß­britannien, Frankreich, Italien und Deutschland. Das Urteil von Lars Brozus von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin ist eindeutig: „Die G7 agiert dabei am geschlossensten. Während in EU und Nato einzelne Regierungen (Ungarn, Türkei) die Abstimmung über Maßnahmen gegen den Aggressor immer wieder bremsen, hat die G7 kontinuierlich Handlungsfähigkeit bewiesen.“

Das sind die G7-Staaten Die „Gruppe der Sieben“ (G7) ist ein informelles Forum der Staats- und Regierungschefs der sieben wirtschaftsstärksten Industrieländer der Welt. Dazu gehören Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Kanada, Japan und die USA. Foto: dpa Die G7-Staaten machen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes zehn Prozent der Weltbevölkerung, 31 Prozent des globalen Bruttoinlandproduktes und 21 Prozent des globalen CO2-Ausstoßes aus. Foto: dpa <strong>Deutschland</strong><br>Hauptstadt: Berlin<br>Einwohnerzahl: 83,13 Millionen (2021)<br>Fläche: 349.380 Quadratkilometer<br>Bevölkerungsdichte: 238 Einwohner/Quadratkilometer<br>Bruttoinlandsprodukt (BIP): 4226 Milliarden US-Dollar<br>Lebenserwartung: 83,4 Jahre (Frauen) / 78,6 Jahre (Männer) Foto: dpa Amtierender Bundeskanzler ist seit Dezember 2021 Olaf Scholz (SPD; Foto). Deutschlands Staatsoberhaupt ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Foto: dpa <strong>Frankreich</strong><br>Hauptstadt: Paris<br>Einwohnerzahl: 67,38 Millionen (2020)<br>Fläche: 547.557 Quadratkilometer<br>Bevölkerungsdichte: 123 Einwohner/Quadratkilometer<br>Bruttoinlandsprodukt (BIP): 2935 Milliarden US-Dollar<br>Lebenserwartung: 85,3 Jahre (Frauen) / 79,2 Jahre (Männer) Foto: Saul Loeb/AFP/dpa Seit dem 14. Mai 2017 ist Emmanuel Macron mit 39 Jahren bei Amtsantritt Frankreichs bisher jüngster Staatspräsident. Foto: Ludovic Marin/AFP POOL/AP/dpa <strong>Italien</strong><br>Hauptstadt: Rom<br>Einwohnerzahl: 59,45 Millionen (2020)<br>Fläche: 297.730 Quadratkilometer<br>Bevölkerungsdichte: 200 Einwohner/Quadratkilometer<br>Bruttoinlandsprodukt (BIP): 2101 Milliarden US-Dollar<br>Lebenserwartung: 84,7 Jahre (Frauen) / 80,1 Jahre (Männer) Foto: Christoph Driessen/dpa-tmn Der Amtssitz des Staatspräsidenten ist der Quirinalspalast in Rom. Amtierender Präsident der Italienischen Republik ist Sergio Mattarella. Foto: Filippo Monteforte/AFP-Pool/AP/dpa <strong>Japan</strong><br>Hauptstadt: Tokio<br>Einwohnerzahl: 125,836 Millionen (2020)<br>Fläche: 364.500 Quadratkilometer<br>Bevölkerungsdichte: 200 Einwohner/Quadratkilometer<br>Bruttoinlandsprodukt (BIP): 4937 Milliarden US-Dollar<br>Lebenserwartung: 87,7 Jahre (Frauen) / 81,6 Jahre (Männer) Foto: Swen Pförtner/dpa Der aktuelle Regierungschef Japans ist seit dem 4. Oktober 2021 Fumio Kishida. Bis zum momentanen Zeitpunkt gab es in Japan insgesamt 102 Premierminister. Foto: Carl Court/Pool Getty Images/AP/dpa <strong>Kanada</strong><br>Hauptstadt: Ottawa<br>Einwohnerzahl: 38,04 Millionen (2020)<br>Fläche: 8.965.590 Quadratkilometer<br>Bevölkerungsdichte: 4 Einwohner/Quadratkilometer<br>Bruttoinlandsprodukt (BIP): 1991 Milliarden US-Dollar<br>Lebenserwartung: 83,9 Jahre (Frauen) / 79,7 Jahre (Männer) Foto: Justin Pierre James Trudeau ist seit dem 4. November 2015 der 23. Premierminister Kanadas. Foto: Benoit Doppagne/BELGA/dpa <strong>Vereinigtes Königreich</strong><br>Hauptstadt: London<br>Einwohnerzahl: 67,33 Millionen (2021)<br>Fläche: 241.930 Quadratkilometer<br>Bevölkerungsdichte: 278 Einwohner/Quadratkilometer<br>Bruttoinlandsprodukt (BIP): 3188 Milliarden US-Dollar<br>Lebenserwartung: 82,9 Jahre (Frauen) / 79,0 Jahre (Männer) Foto: Matt Dunham/AP/dpa Die konservative Liz Truss wurde am 6. September 2022 zur britischen Premierministerin ernannt. Foto: Alastair Grant/Pool AP/dpa <strong>Vereinigte Staaten</strong><br>Hauptstadt: Washington D.C.<br>Einwohnerzahl: 331,5 Millionen (2020)<br>Fläche: 9.147.420 Quadratkilometer<br>Bevölkerungsdichte: 36 Einwohner/Quadratkilometer<br>Bruttoinlandsprodukt (BIP): 22.998 Milliarden US-Dollar<br>Lebenserwartung: 80,2 Jahre (Frauen) / 74,5 Jahre (Männer) Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa-tmn Aktueller Amtsinhaber und 46. US-Präsident ist seit dem 20. Januar 2021 Joe Biden. Foto: Susan Walsh/AP/dpa

Was sind die Schwierigkeiten der deutschen G7-Präsidentschaft?

Die deutsche G7-Präsi­dentschaft hatte sich ursprünglich ein ganz anderes Programm vorgenommen: Es sollte um globale Weichenstellungen in den Bereichen ökologische Transformation, soziale Kohäsion und Armutsbekämpfung, Digitalisierung und fiskalische Nachhaltigkeit gehen.

Ein Beispiel: Auf dem G7-Gipfel auf Schloss Elmau hatten sich die Staats- und Regierungschefs auf eine „Partnerschaft für globale Infrastruktur und Investitionen“ geeinigt – als Antwort auf Chinas welt­weite Aktivitäten der „Neuen Seidenstraße“. Bis 2027 sollen öffentliche und private Mittel in Höhe von 600 Milliarden US-Dollar für die Infrastruktur in benachteiligten Ländern bereitgestellt werden. Damit soll der Zugang zu Energie, Gesundheitsversorgung und Telekommunikation erleichtert werden. „Stattdessen dominieren multiple Krisen die G7-Agenda, was durch Putins Krieg in der ­Ukraine massiv verstärkt wurde“, erläutert Brozus. Auch das G7-Außenministertreffen in Müns­ter dürfte davon überlagert werden.

Was sind die Heraus­forderungen, vor denen die G7-Außenminister in Münster stehen?

Problemfall Konsens in der G7: „Zunächst geht es darum, die Geschlossenheit als Gruppe zu wahren“, erklärt Brozus. Bislang sei die Haltung der G7, die Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg zu unterstützen, stabil – trotz aller Versuche Moskaus, Differenzen zu schüren. Dieser Zusammenhalt sei nicht mehr selbst­verständlich. Die neue italienische Regierung könnte ausscheren. Zudem finden am 8. November in den USA Kongresswahlen statt. Einige Republikaner haben angekündigt, ihren Rückhalt für die Ukraine-Hilfe aufzukündigen, sollten sie die Mehrheit in Senat und/oder Repräsentantenhaus erhalten.

Die G7 sollte hartnäckiger für internationale Unterstützung der Ukraine werben – auch im Globalen Süden, der sich bislang mit Moskau-Kritik zurückhält. „Bislang sanktioniert weniger als ein Viertel der UN-Mitglieder die russische Aggression, zumeist sind dies etablierte Industrie­nationen“, so Brozus. Dabei sei der Globale Süden Folgen des Konflikts wie der Nahrungsmittelverknappung unmittelbarer ausgesetzt. Problemfall G7 als Motor: Die G7 sollte „bei wichtigen Sachthemen wie Klima-, ­Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitspolitik über Ernährungs- und Energie­sicherheit Transformationsmotor sein.“ Besonders bei der globalen Krisenvorausschau müssen dringend mehr Impulse für andere Organisationen – wie die G20 – gegeben werden.