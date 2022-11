Münster als Mosaikstein zur Wiedervereinigung

Am 18. Juni 1990 begrüßten Münsters Oberbürgermeister Jörg Twenhöven (l.) und Oberstadtdirektor Tilmann Pünder (r.) den sowjetischen Außenminister Eduard Schewardnadse und seinen deutschen Amtskollegen Hans-Dietrich Genscher im Friedenssaal des historischen Rathauses (Foto oben links). Schewardnadse trug sich ins Goldene Buch der Stadt Münster ein (rechts). Zahlreiche internationale Journalisten waren ebenfalls vor Ort.

Es waren nur zwei, nicht sieben Außenminister, die am 18. Juni 1990 vor dem historischen Rathaus auf dem Prinzipalmarkt vorfuhren. Was der damalige bundesdeutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher und sein sowjetischer Amtskollege Eduard Schewardnadse später im Rathaus besprachen, hatte es aber in sich.