„Die Friedensstifter von damals hatten lange Haare“

Das G7-Treffen in Münster beschäftigt vor allem die nationale Presse, und natürlich auch Kommentatorinnen und Kommentatoren in den sozialen Netzwerken.

Die Pforzheimer Zeitung fragt: „Ein Krieg, eine Stadt, ein Frieden, eine Konferenz: Ob aus der Stadt des Westfälischen Friedens ein Impuls für Frieden in der Ukraine gelingen kann?“ Und resümiert: „Es wäre schon viel, wenn die Außenministerinnen und Außenminister der G7 bei ihrem Treffen in Münster tatsächlich ein solches Signal aussenden würden, das in seiner Wirkung in Moskau ankommt und dort verstanden würde. [...] Wie am Ende ein Frieden für die Ukraine heißt, der in Münster angestoßen wurde, ist egal. Die G7 hätten in jedem Fall ihren Wert bewiesen.“

Ähnlich kommentiert auch die Rheinpfalz aus Ludwigshafen: „Wurde in den vergangenen Monaten vor allem darüber diskutiert, welche Waffen die ukrainische Armee benötigt, um sich gegen den russischen Aggressor zu verteidigen, so wird nun mit jedem Tag die Frage dringlicher, wie das pure Überleben unzähliger Zivilisten gesichert werden kann. Deshalb ist es richtig, wenn die G7-Außenminister ihr Treffen nutzen, um sich über Art und Umgang lebensnotwendiger Hilfen auszutauschen - und zugleich bestrebt sind, dass die Hilfe möglichst rasch und koordiniert gewährt wird.“

Die Ludwigsburger Kreiszeitung sieht im G7-Außenministertreffen von Münster ein Signal an die Ukraine: „Ihr seid nicht alleine!“

Der Spiegel dämpft trotz des riesigen Abstimmungsbedarfs unter den westlichen Industrienationen die Erwartungen: „Weitreichende Beschlüsse sind von dem G7-Treffen dennoch nicht zu erwarten – die müssten die Staats- und Regierungschefs treffen. In Münster haben die Außenministerinnen und Außenminister jedoch die Chance, die nächsten konkreten Schritte im globalen Krisenmanagement vorzubereiten.“

Diverse Medien inszenieren ein Fernduell zwischen Annalena Baerbock in Münster und Bundeskanzler Scholz in China. Das Handelsblatt schreibt über die Bundesaußenministerin: „Baerbock ist die erste Außenministerin Deutschlands und hat mit der Politischen Direktorin sowie weiteren Staatssekretärinnen die frühere 'Männerdomäne' Auswärtiges Amt erobert.“

Die Bild-Zeitung kreiiert gleich ein Duell der beiden um Weltfrieden und Macht: „Zwischen Scholz und Baerbock liegen 7700 Kilometer. Und eine politische Eiszeit: in Sachen Russland. In Sachen China. In Sachen Ukraine (Panzer etc.). [...] Das Duell um die Welt – heute gilt's zwischen Scholz und Baerbock...“

Selten zwar, aber ab und an rückt auch die Stadt Münster in den Fokus. Beispielsweise, wenn es um den Austragungsort des Gipfels, also den Friedenssaal im historischen Rathaus geht. Das Handelsblatt beschreibt eine Situation, in der Baerbock ihren Anspruch auf eine „feministische Außenpolitik“ unterstreicht: „Und beim Blick auf die Gemälde in Münsters Friedenssaal sagte Baerbock ihren Amtskollegen – unter den Versammelten waren mit den Außenministerinnen Kanadas und Frankreichs nur zwei weitere Frauen –, unter den Unterzeichnern des Westfälischen Friedens seien keine Frauen vertreten gewesen, auch wenn die Friedensstifter von Münster 'damals auch lange Haare hatten'.“

Während sich das Boulevard auf Randnotizen stürzt, wie ein verdächtiger Koffer, der einen Polizeieinsatz ausgelöst hat oder das Entfernen des historischen Ratskreuzes, fokussieren sich andere auf den symbolträchtigen Ort – wie beispielsweise der Westfälische Anzeiger: „Im Friedenssaal des Historischen Rathauses, in dem 1648 mit dem Westfälischen Frieden Weltgeschichte geschrieben wurde - was daher auch für Münsters OB Markus Lewe ein passender Ort ist. Angesichts des Programms ist das hoffentlich ein gutes Omen.“

Der Vergleich zum Westfälischen Frieden liegt nahe, nicht zuletzt hat Annalena Baerbock bewusst Münster als Ort für das Treffen ausgewählt. Die Glocke kommentiert: „Ein Ausweg aus dem schrecklichen Ukraine-Krieg ist derzeit nicht in Sicht. So rückt eine düstere Lehre des 30-jährigen Kriegs wieder in den Blickpunkt: Der Westfälische Friede wurde 1648 nämlich nur möglich, weil durch die totale Erschöpfung der Ressourcen und die allgemeine Kriegsmüdigkeit keine Seite durch die Fortführung des Konflikts etwas gewinnen konnte. Hoffen wir, dass es diesmal nicht so weit kommt.“

Und während sich die internationale Presse in Bezug auf den Austragungsort eher zurückhält, stellt die Deutsche Botschaft in London die Stadt per Twitter vor:

G7-Treffen: So lief der erste Tag in Münster Der Prinzipalmarkt am Donnerstagmorgen vor dem G7-Treffen. Menschen, die in der Innenstadt etwas zu erledigen haben, werden von der Polizei kontrolliert und dann einzeln vorgelassen. Foto: Oliver Werner Es gilt: Zur Wahrnehmung von Terminen oder ärztlicher Behandlungen können die abgesperrten Bereiche betreten werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, in den abgesperrten Bereichen Einkäufe zu tätigen. Anwohnerinnen und Anwohner können den Sicherheitsbereich grundsätzlich betreten. Foto: Oliver Werner Die Sperrzone läuft auch entlang des Domplatzes. Foto: Oliver Werner Vermutlich aus Sicherheitsgründen sind die Mülleimer in der Sperrzone außer Betrieb. Foto: Matthias Ahlke Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), sitzt neben Yoshimasa Hayashi, Außenminister von Japan. Vor Beginn des Treffens der Außenministerinnen und Außenminister der G7-Länder am Nachmittag sprachen die Minister Deutschlands und Japans in einer gesonderten Runde in einem Hotel miteinander. Während Baerbock und Hayashi in Münster anwesend waren, ließen sich Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) und ihr Kollege aus Tokio, Yasukazu Hamada, per Video zuschalten. Foto: Rolf Vennenbernd Seit kurz vor 11 Uhr ist das Pressezentrum im LWL-Museum geöffnet. Erwartet werden mehr als 200 Journalisten. Foto: Oliver Werner Nur wenige Geschäfte auf dem Prinzipalmarkt sind geöffnet. Foto: Oliver Werner Schaulustige haben sich auf dem Prinzipalmarkt versammelt und warten auf die Ankunft der Außenminister. Foto: Matthias Ahlke Die Polizei ist an vielen Stellen präsent und sichert die Bereiche rund um Rathaus, Dom und Atlantic Hotel weiträumig ab. Foto: Oliver Werner Ankunft von Antony Blinken am Atlantic Hotel: Annalena Baerbock und der US-Außenminister debattieren im Rahmen des Deutsch-amerikanischen Zukunftsforums über weltpolitische Fragen. Foto: Oliver Werner Annalena Baerbock trifft Antony Blinken vorab zu einem Gespräch beim Treffen der G7 Außenministerinnen und Außenminister. Foto: Rolf Vennenbernd Diese Sicherheitsvorkehrung ist wohl auch nur in Münster nötig… Foto: Pjer Biederstädt Viel Einsatz – wenig Wirkung: Ingrid Witt-Fürstenberg sitzt seit heute Morgen um 7 Uhr vor dem Hotel Atlantic. Ob Annalena Baerbock bei dem Blick aus dem Fenster die 82-Jährige mit ihrem Schild sieht? Ingrid Witt-Fürstenberg hat nichts gegen die Außenministerin. Im Gegenteil: „Ich bewundere, was sie leistet“, sagt die Münsteranerin. „Die macht einen guten Job.“ Aber ihre Angst vor einem Wettrüsten will sie trotzdem zeigen. Foto: Ingrid Witt-Fürstenberg Die ersten Schaulustigen und viele Medienvertreter warten am Prinzipalmarkt am Absperrgitter. Foto: Pjer Biederstädt Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Außenministerin, und Antony Blinken, Außenminister der USA, sitzen auf dem Podium beim Deutsch-Amerikanischen Zukunftsforum während des Treffens der G7 Außenministerinnen und Außenminister. Die beiden halten ein leidenschaftliches Plädoyer für die deutsch-amerikanischen Beziehungen: „Es gibt ein transatlantisches Momentum“, so Baerbock. Blinken nennt sie eine gute Freundin und betont, man wolle besonders im Bereich der Digitalisierung enger kooperieren - um die Demokratien zu stärken. Foto: Rolf Vennenbernd Konzentrierte Ruhe am Flughafen Münster/Osnabrück: Die Maschine von US-Außenminister Antony Blinken steht noch dort, wo sie gestern Abend abgestellt wurde. Annalena Baerbocks Luftwaffe-Jet ist nicht mehr zu sehen. Die Delegationen aus Italien, Großbritannien, Frankreich und eine Maschine der EU-Kommission werden erwartet. Foto: Gunnar A. Pier Vor dem Atlantic Hotel warten die Fahrzeuge, die Außenminister Blinken und seine Entourage nach dem Zukunftsforum zum Rathaus fahren werden. Foto: Oliver Werner Einige hundert Demonstranten haben den Weg an die Lambertikirche gefunden. Die Demonstration findet unter dem Namen „Verhandeln statt schießen! Frieden schließen!" statt. Foto: Pjer Biederstädt „Repubblica Italiana“: Die Delegation aus Italien ist am FMO gelandet. Der italienische Außenminister Antonio Tajani ist zum ersten Mal bei einem G7-Außenministertreffen dabei - und trifft in Münster auf seine Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerstaaten. Foto: Gunnar A. Pier Am Rande des Treffen der G7-Außenministerinnen und Außenminister demonstrieren Iraner mit Fotos von jungen Iranern am Hafenplatz. Der Nationale Widerstandsrat Iran (NWRI) hielt die Demonstration ab und unterstützt den Bürgeraufstand im Iran für einen Regimewechsel. Foto: Guido Kirchner Ankunft der US-Kolonne um Außenminister Antony Blinken auf dem Prinzipalmarkt Foto: Pjer Biederstädt Annalena Baerbock trägt sich ins Goldene Buch der Stadt ein. Die Außenministerin bekommt ein Geschenk mit einer Fahrradklingel geschmückt. Foto: Martin Ellerich Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Außenministerin, begrüßt Kanadas Außenministerin Melanie Joly (l) zur ersten Arbeitssitzung während des Treffens der G7 Außenministerinnen und Außenminister. Foto: Martin Meissner Die Kolonnen versammeln sich auf dem Domplatz, nachdem die Minister und Ministerinnen am Rathaus ausgestiegen sind. Foto: Stefan Biestmann Oberbürgermeister Markus Lewe und Josep Borell von der EU-Kommission Foto: Karin Völker Der italienische Außenminister Antonio Tajani (l-r), der britische Außenminister James Cleverly, der US-Außenminister Antony Blinken, der japanische Außenminister Yoshimasa Hayashi, die kanadische Außenministerin Melanie Joly, der Leiter der EU-Außenpolitik Josep Borell und die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) treffen sich zur ersten Arbeitssitzung während des Treffens der G7 Außenministerinnen und Außenminister. Foto: Martin Meissner Die Außenministerinnen und -Minister beraten am runden Tisch im Friedenssaal des Rathauses. Foto: Martin Meissner Am Schlossplatz wird für „Global Climate Justice“ demonstriert. 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind für die Demonstration angemeldet. Nach einer Kundgebung auf dem Schlossplatz wollen die Demonstrationsteilnehmer über Weseler Straße, Moltkestraße, Ludgerikreisel und Ludgeristraße bis hin zur Stubengasse ziehen. Foto: Björn Meyer Ernst Gerd Borgmann ist seit seiner Jugend in der Friedensbewegung aktiv, wie er sagt. Heute ist er auf den Prinzipalmarkt gekommen, um für ein Ende bewaffneter Konflikte zu demonstrieren. „Konflikte mit Waffen sind unmenschlich und anachronistisch“, sagt er. Dass die G7-Staaten Waffen in die Ukraine liefern, hält er für falsch. Foto: Pjer Biederstädt Ein herrenloser Koffer, der im Bereich Servatiiplatz/Salzstraße entdeckt wurde, sorgt für Sperrungen und einen Polizeieinsatz. Bombenexperten und Sprengstoffspürhunde überprüfen an der Promenade das Gepäckstück und geben Entwarnung: Kleidungsstücke liegen im Inneren. Foto: Luca Pals Josep Borrel (v.l.; EU-Außenbeauftragter), James Cleverly (Großbritannien), Yoshimasa Hayashi (Japan), Antony Blinken (Außenminister der USA), Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, Melanie Joly (Kanada), Catherine Colonna (Frankreich), Antonio Tajani (Italien) stellen sich für ein Familienfoto auf. Foto: dpa

