Was Münsteraner über das G7-Treffen denken

Das G7-Treffen der Außenministerinnen und Außenminister steht vor der Tür. Für die Stadt bedeutet das einen Ausnahmezustand. Und was halten die Münsteranerinnen und Münsteraner davon? Eine Umfrage.

Mit dem G7-Außenministertreffen steht Münster ein politisches Großereignis ins Haus. Der Rummel im Vorfeld ist groß, nach und nach werden Details bekannt. Doch was denken die Münsteraner über dieses Treffen?

Die nicht repräsentative Umfrage unserer Zeitung auf dem Domplatz hat vor allem eines gezeigt: Die Münsteraner blicken dem Zusammentreffen gelassen entgegen. Viele der Befragten geben an, dass sie die Einschränkungen für die beiden Tage persönlich kaum betreffe. So auch Jessica Denne. „Dass sie sich hier treffen, finde ich in Ordnung. Persönlich betrifft mich das aber nicht.“

Bürgertelefon der Polizei steht kaum still

Diejenigen, die von Sperrungen betroffen sein werden, zeigen sich hingegen hoch interessiert, wie die Polizei berichtet. Das von ihr eingerichtete Bürgertelefon werde rege genutzt, sagt eine Polizeisprecherin. Insgesamt seien – Stand Dienstagvormittag – 350 Anrufe eingegangen. Allein am Montag waren es 58 Bürgeranfragen.

Zurück zur Umfrage: Eine erstaunlich hohe Anzahl der Befragten wussten gar nicht, dass das Treffen in Münster stattfindet. Die Mehrheit gab zudem an, dazu keine Meinung zu haben oder sich damit noch nicht auseinander gesetzt zu haben.

Andere wiederum haben eine dezidierte Haltung: „Ich finde es nicht gut, dass sie nach Münster kommen“, sagt Ramez Ekbal. Ein Treffen im Friedenssaal sei aus seiner Sicht unpassend, da die beteiligten Staaten für Krieg und Elend und nicht für Frieden verantwortlich seien. Er glaubt nicht, dass das Treffen positive Effekte auf die Stadt haben werde, außer dass sie sich profilieren könne. Nach außen werde sich Münster als weltoffene Stadt präsentieren, doch das verdecke nur die Probleme wie etwa zu hohe Mieten, findet Ekbal.

Wieso nicht außerhalb der Städte?

Thomas Engel kommt hier zu Wort, obwohl er gar nicht aus Münster kommt. Der Grund: „Ich bin aus Berlin, dort haben wir laufend Ereignisse dieser Art“, sagt Engel. Schlimm sei, dass der Verkehr blockiert werde. „Viel Spaß, kann ich da nur sagen!“ Er findet, solche Treffen sollten nicht in Innenstädten, sondern außerhalb abgehalten werden. Dass die Außenminister sich überhaupt persönlich treffen, findet er hingegen gut. Gerade in diesen Zeiten hätten sie schließlich Wichtiges zu besprechen.