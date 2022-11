Mehr als 200 Journalisten aus aller Welt erwartet

Die Schließfächer sind aus dem Foyer des LWL-Museums für Kunst und Kultur verschwunden. Dafür stehen dort jetzt fünf sogenannte Hörfunkkabinen – und Unmengen an Tischen. Mehr als 200 Journalistinnen und Journalisten werden von hier aus am Donnerstag und Freitag die neuesten Nachrichten vom G7-Außenministertreffen in alle Welt verbreiten.

Die Umwandlung des Museumsfoyer in ein Pressezentrum ist eine große logistische Aufgabe. Bereits vor Wochen fanden hier erste Begehungen mit Vertretern des Bundeskriminalamtes und des Auswärtigen Amtes statt, berichtet die Sprecherin des LWL-Museums, Claudia Miklis. Im Vorfeld des G7-Treffens seien unter anderem der WLAN- und der Mobilfunk-Empfang im Gebäude deutlich ausgebaut worden.

Lux sorgt für das Catering

An den beiden Öffnungstagen des Pressezentrums werden die Journalisten nicht nur vom Restaurant Lux mit Essen versorgt – sie haben auch die Möglichkeit, die gerade erst eröffnete Barbarossa-Ausstellung zu besichtigen – am Donnerstag sogar bis 23 Uhr, wie Miklis berichtet.

Programm-Höhepunkt im Museum ist die Pressekonferenz mit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Sie findet am Freitag im Auditorium statt, alle Teilnehmer durchlaufen vor der Tür einen Security-Check. Für Baerbock stellt das Museum einen Raum bereit, in dem sie sich, falls gewünscht, frisch machen kann. Die Pressekonferenz ist zugleich der Abschluss des G7-Treffens.

G7-Tisch kommt aus Emsdetten

Für die Möblierung und die technische Ausstattung des Pressezentrums, aber auch für die Infrastruktur im Stadtweinhaus und im historischen Rathaus ist das Emsdettener Unternehmern Pool Group verantwortlich. So liefert es den runden „G7-Tisch“ an, der im Friedenssaal stehen wird. Mitarbeiter Tilmann Kantus verweist auf jahrzehntelange Erfahrung, so habe die Pool Group auch den G7-Gipfel auf Schloss Elmau und das G7-Außenministertreffen am Weißenhäuser Strand ausgestattet. Da es dort nur wenige Hotelbetten gab, errichtete die Emsdettener Firma zusätzlich Zeltstädte.

Das ist in Münster nicht erforderlich. Hier sind übrigens rund 60 Pool-Group-Mitarbeiter im Einsatz, damit das Treffen aus logistischer Sicht rund läuft, berichtet Kantus.

Die Außenministerinnen und Außenminister der G7-Staaten Deutschland hat 2022 die G7-Präsidentschaft inne. Im November treffen sich die Außenministerinnen und Außenminister in Münster. Wer wird dann in Münster zu Gast sein? Ein Überblick. Foto: dpa Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Außenministerin von Deutschland Foto: dpa Catherine Colonna, Außenministerin von Frankreich Foto: dpa/AFP-Pool James Cleverly, Außenminister von Großbritannien Foto: dpa/AP Luigi Di Maio, Außenminister von Italien Foto: dpa Hayashi Yoshimasa, Außenminister von Japan Foto: dpa-Pool Mélanie Joly, Außenministerin von Kanada Foto: dpa POOL Antony Blinken, Außenminister der USA Foto: AP Pool

