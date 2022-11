Das war der Donnerstag in Münster

Das Thema des Tages ist natürlich das G7-Treffen: Wir blicken auf die Ankunft der Minister und das Geschehen im Friedenssaal - dazu auf die Demos rund um das Großereignis, die Debatte von Blinken und Baerbock im Atlantic-Hotel, und was sonst noch so los war in der Stadt.

Was heute wichtig war

Jeden Abend erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten aus Münster in unserer Tageszusammenfassung. Heute dreht sich dabei (fast) alles um das Treffen der G7-Außenministerinnen und Außenminister. Die wichtigsten Entwicklungen des Tages und was sonst heute in Münster wichtig war:

Alle Entwicklungen in unserem Liveblog

Öffentliche Auftritte, Demonstrationen, Beschlüsse, Pressekonferenzen: In unserem Liveblog informieren wir über alle Entwicklungen zum G7-Treffen in Münster.

Einsatzkräfte aus dem Bundesgebiet beim G7-Treffen

Sie reisten aus dem gesamten Bundesgebiet an: Einsatzkräfte aus ganz Deutschland unterstützten die Kollegen aus NRW am ersten Tag des G7-Treffens. Aber nicht jedes Bundesland konnte mit zusätzlichen Polizisten aushelfen.

Deutsch-amerikanisches Zukunftsforum

Ein passender Ort für die Neubelebung der deutsch-amerikanischen Beziehungen: Das Atlantic-Hotel wurde vor dem eigentlichen Start des G7-Außenministertreffens Schauplatz eines hochkarätigen Bekenntnisses zur transatlantischen Partnerschaft.

G7-Treffen in Münster: Letzte Vorbereitung, erste Auswirkungen Die Vorbereitungen für das G7-Treffen laufen am Mittwochmorgen (02.11.) auf Hochtouren. Am Prinzipalmarkt werden die Flaggen der G7 gehisst. Foto: Martin Kalitschke Vor dem Atlantic Hotel treffen nach und nach Polizisten ein. Foto: Luca Pals An der Promenade wird für eine Gegendemo geworben. Das G7-Treffen in Münster wird von zahlreichen Demonstrationen begleitet. Wir geben einen <a href="https://www.wn.de/muenster/g7-gipfel-treffen-demonstrationen-strassensperrungen-protest-2652348">Überblick.</a> Foto: Jonas Wiening Erste Verkehrseinschränkungen machen sich bemerkbar: Wegen des G7-Treffens und der umfangreichen Straßensperrungen müssen zahlreiche Buslinien eine Umleitung fahren. Wegen der Absperrungen vor dem Hotel Atlantic gab es lange Rückstaus auf Windthorststraße und Von-Vincke-Straße. Diesen Bereich sollte, wer kann, in den kommenden beiden Tagen weiträumig umfahren oder viel Zeit mitbringen. Foto: Luca Pals (l.), Dirk Anger (r.) Die am Prinzipalmarkt aufgehängten G7-Flaggen sind ein beliebtes Fotomotiv. Zahlreiche Passanten bleiben stehen und fangen die Beflaggung vor der Lambertikirche ein. Foto: Pjer Biederstädt Ungewöhnlich viel Platz: Der Wochenmarkt auf dem Domplatz weist größere Lücken auf als sonst mittwochs. Einige Beschicker nutzen den Vor-G7-Markttag für einen Urlaub, wie beispielsweise Vereinsvorstand Sebastian Bussmeyer. Die Beschicker, die vor Ort sind, berichten von „etwas weniger Kunden“ als gewöhnlich. Foto: Pjer Biederstädt Der Bereich rund um das Atlantic-Hotel wird abgesperrt. Foto: Luca Pals Die ersten überregionalen Pressevertreter treffen gegen 12 Uhr auf dem Prinzipalmarkt ein. Foto: Pjer Biederstädt Das Technische Hilfswerk (THW) hat in einem Lkw einen mobilen Gabelstapler zum Prinzipalmarkt gebracht. Mithilfe der Polizei laden sie die Absperrgitter vom Lkw, die um das Rathaus aufgebaut werden. Foto: Pjer Biederstädt Die Polizei positioniert sich auf dem Prinzipalmarkt. In den kommenden Tagen werden Tausende Polizisten und Polizistinnen in Münster im Einsatz sein. Foto: Pjer Biederstädt Auch vor der Bezirksregierung (l.) und dem Hauptbahnhof (r.) plaziert die Polizei Einsatzwagen. Am Hauptbahnhof werden auch auswärtige Teilnehmer der für Donnerstag und Freitag insgesamt bislang zwölf in Münster angemeldeten Demonstrationen erwartet. Foto: Stefan Biestmann (l.), Dirk Anger (r.) An einer der Säulen am Prinzipalmarkt wurde Grafitti gesprüht und auch am Geisbergweg zwischen Domplatz und Rothenburg sind bereits ähnliche Schriftzüge zu sehen. Foto: Martin Kalitschke (r.), Luca Pals (l.) Auf dem Domplatz wird eine Bühne mit Blick auf das Rathaus aufgebaut. Auf dieser werden Donnerstag und Freitag die Aufsager und Schalten der Fernsehsender stattfinden. Foto: Luca Pals Alle Mülleimer rund um den Domplatz sind „außer Betrieb“ - wohl aus Sicherheitsgründen und Angst vor möglichen Anschlägen. Foto: Jonas Wiening Das LWL-Museum für Kunst und Kultur am Domplatz bleibt wegen des G7-Treffens in Münster geschlossen. Der Grund: Das Museum wird zum Pressezentrum. Foto: Stefan Biestmann Es werden mehr als 200 Journalisten aus aller Welt in Münster erwartet, einige sind bereits am Pressezentrum vor Ort. Foto: Stefan Biestmann Die Straßensperrungen in der Innenstadt sorgen für Staus im Feierabendverkehr. Vor allem rund um den Hauptbahnhof sind die Straßen verstopft, der Verkehr ist auf vielen Straßen zum Erliegen gekommen. Foto: Luca Pals Einsatzkräfte von THW und Polizei sperren den Domplatz ab. Von der Bühne auf dem Domplatz können Fernsehsender Liveschalten mit dem Rathaus im Hintergrund senden. Es sind vier Schaltpositionen eingeplant. Foto: Luca Pals Auch nach dem Einbruch der Dunkelheit gehen die Vorbereitungen weiter. Foto: Oliver Werner Die Polizei und das Technische Hilfswerk stehen zwischen Domplatz und Rathaus. Foto: Oliver Werner

Demonstrationen bei G7-Treffen in Münster friedlich

Über 1000 Menschen haben am Donnerstagnachmittag auf dem Schlossplatz für globale Klimagerechtigkeit demonstriert, nach gut einer Stunde setzte sich von dort ein Demonstrationszug zur Stubengasse in Bewegung.

Außenminister-Beratungen im Friedenssaal

Außenministerin Annalena Baerbock hat das unter deutscher Präsidentschaft organisierte Treffen ihrer Amtskolleginnen und -kollegen der G7 eröffnet – an einem Ort mit Symbolkraft.

Kolumne von Ruprecht Polenz

Ruprecht Polenz (CDU) war von 1994 bis 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages und von 2005 bis 2013 Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Anlässlich des G7-Außenministertreffens schreibt der Münsteraner für uns eine regelmäßige Kolumne.

Sperrungen und Einschränkungen im Überblick

Hohe Sicherheitsmaßnahmen begleiten das G7-Treffen in Münster – und die haben Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürger. Wir geben einen Überblick über Straßensperrungen, Einschränkungen und Busumleitungen.

Demos am ersten G7-Tag in Münster Das Treffen der Außenministerinnen und Außenminister der G7 in Münster ist am Donnerstag von ersten Demonstrationen begleitet worden. Foto: Luca Pals Im Innenstadtbereich sowie im Bereich des Hafens fanden sieben angemeldete Versammlungen statt. Foto: Luca Pals Die Veranstaltungen verliefen bis 18.30 Uhr überwiegend friedlich. Nach Polizeischätzung demonstrierten mehr als 2000 Menschen im Tagesverlauf in Münster. Foto: Luca Pals Auf dem Domplatz versammelten sich Demonstranten, die das Ende des russischen Angriffskrieges forderten. Foto: Luca Pals Foto: Luca Pals Vor dem Schloss wurde gegen Atomkraft demonstriert. Foto: Gunnar A. Pier Am Hafenplatz demonstrierten Iraner mit Fotos von jungen Iranern. Foto: : Guido Kirchner/dpa Der Nationale Widerstandsrat Iran (NWRI) hielt die Demonstration ab und unterstützt den Bürgeraufstand im Iran für einen Regimewechsel. Foto: Guido Kirchner/dpa Foto: Guido Kirchner/dpa Am Prinzipalmarkt fand eine Demo unter dem Motto „Verhandeln statt schießen! Frieden schließen!“ statt. Foto: Pjer Biederstädt Angemeldet waren 5000 Menschen, es kamen rund 200. Foto: Pjer Biederstädt Organisiert wurde sie von der Friedenskooperative Münster, der Deutschen Friedensgesellschaft und pax christi. Foto: Pjer Biederstädt Foto: Pjer Biederstädt Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Foto: Am Schlossplatz startete am Donnerstagnachmittag eine große Klima-Demo. Foto: Matthias Ahlke 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren angemeldet, etwas mehr als 1000 versammelten sich. Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Nach einer Kundgebung zogen die Teilnehmer über Weseler Straße, Moltkestraße, Ludgerikreisel und Ludgeristraße bis hin zur Stubengasse. Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Laut Münsters Polizei sind für die kommenden Tage insgesamt 13 Demonstrationen angemeldet. H<a target="_blank" href="https://www.wn.de/muenster/g7-gipfel-treffen-demonstrationen-strassensperrungen-2652348">ier geht es zur Übersicht.</a> Foto: Matthias Ahlke

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum G7-Treffen in Münster

Warum findet das Außenminister-Treffen in Münster statt? Und was ist eigentlich die G7? Wir beantworten die wichtigsten Fragen und Antworten zum G7-Außenministertreffen in Münster.

Was sonst in Münster heute wichtig war

