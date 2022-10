Diese Umleitungen fahren die Busse in der Innenstadt

Das Treffen der G7-Außenminister in Münster ist mit hohen Sicherheitsmaßnahmen verbunden. In der Innenstadt gibt es einen Sicherheitsbereich, mehrere Straßen werden gesperrt. Deshalb müssen auch die Busse der Stadtwerke Umleitungen fahren.

Das G7-Treffen in Münster hat Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürger. Viele Busse der Stadtwerke fahren Umleitungen in der Innenstadt.

Am 3. und 4. November treffen sich die G7-Außenminister in Münster .

treffen sich die in . In der Innenstadt wird es einen Sperrbereich geben, der für Einschränkungen und Straßensperrungen sorgt.

wird es einen geben, der für und sorgt. Auch zahlreiche Buslinien müssen den Sperrbereich umfahren. Die Stadtwerke haben Umleitungen eingerichtet.

Von Mittwoch (2. November) um 20 bis Uhr bis voraussichtlich Freitag (4. November) um 24 Uhr umfahren die Busse der Linien 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 14 und N80 den Prinzipalmarkt und den Domplatz. Grund dafür ist das Treffen der G7-Außenminister in Münster, das für Straßensperrungen sorgt.

Diese Umleitungen fahren die Busse in Münster

Die Linien 1 und 9 fahren zwischen den Haltestellen Bült und Neutor in beiden Richtungen über die Münzstraße.

fahren zwischen den Haltestellen Bült und Neutor in beiden Richtungen über die Münzstraße. Die L inien 2, 4, 10 und 14 fahren ab Hauptbahnhof in Richtung Alte Sternwarte, Clemenshospital, Meckmannweg bzw. Zoo über Ludgeriplatz und Antoniuskirche zur Weseler Straße.

fahren ab Hauptbahnhof in Richtung Alte Sternwarte, Clemenshospital, Meckmannweg bzw. Zoo über Ludgeriplatz und Antoniuskirche zur Weseler Straße. Die Linien 11, 12 und N80 fahren in Richtung Coesfelder Kreuz/Gievenbeck ab Hauptbahnhof über Ludgeriplatz, Antoniuskirche, Weseler Straße und Aegidiistraße zur Haltestelle Aegidiimarkt.

Nicht angefahren werden können nach Angaben der Stadtwerke Münster die Haltestellen Engelenschanze, Raphaelsklinik, Klemensstraße, Domplatz, Prinzipalmarkt und Schlossplatz. An den Haltestellen Picasso-Museum auf der Rothenburg, Aegidiimarkt und Krummer Timpen können außerdem die Linien 1 und 9 nicht halten. An den Haltestellen Aegidiimarkt und Schützenstraße entfallen die Linien 2, 4, 10 und 14 in Richtung Aasee.

Nächste Haltestellen, um die Innenstadt fußläufig zu erreichen, sind dann je nach Linie Ludgeriplatz, Eisenbahnstaße, Bült, Aegidiimarkt oder Picasso-Museum.

Weitere Informationen rund um das politische Großereignis finden Sie außerdem auf unserer Special-Seite zum Treffen der G7-Außenminister in Münster 2022.

Änderungen auch am Ludgerikreisel

Im genannten Zeitraum können die Busse in Richtung Hauptbahnhof laut der Mitteilung der Stadtwerke zudem nicht an der Haltestelle Ludgeriplatz stoppen. Die Stadtwerke richten eine Ersatzhaltestelle auf der Hafenstraße, zwischen den Einmündungen Süd- und Graelstraße, ein. Davon betroffen sind die Linien 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, N80, N82, N83 und N84 sowie Regionalbusse. In Richtung Hiltrup und Amelsbüren halten die Linien 1 und 9 außerdem an der Haltestelle im Kreisverkehr, nicht wie gewohnt davor.

Die Stadtwerke bitten ihre Fahrgäste, sich außerdem darauf einzustellen, dass weitere, kurzfristige Änderungen oder Verzögerungen im Busverkehr aufgrund von Sperrungen oder Demonstrationen möglich sind.