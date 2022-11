Münsters gute Stube wird zur Sperrzone

Das Technische Hilfswerk Ibbenbüren hat zusammen mit der Polizei die Absperrgitter für die Sicherheitszone am Prinzipalmarkt aufgebaut. Dabei kam ein ferngesteuerter Geländestapler zum Einsatz.

Eigentlich sollte der Wochenmarkt am Domplatz am Tag vor dem G7-Außenministertreffen ganz normal stattfinden wie sonst auch. Doch schon am Mittwochmorgen wird deutlich: Normal ist rund um das politische Großereignis gar nichts.

MEHR ZUM THEMA Sicherheitsmaßnahmen G7-Treffen: Straßensperrungen und Einschränkungen im Überblick

Deutlich weniger Marktstände, dafür mehr nacktes Kopfsteinpflaster – zahlreiche Beschicker hatten ihre Stände erst gar nicht aufgebaut. Der Grund: Der Termin zwischen den Feiertagen zum Wochenstart und dem G7-Treffen machte einen Kundenansturm nicht unbedingt wahrscheinlich.

G7-Flaggen auf dem Prinzipalmarkt

Und tatsächlich: Es ist ein eher ruhiger Tag, vor allem am Morgen sei deutlich weniger Kundschaft gekommen als normalerweise, sagt Sascha Corbach vom Stand „Pasta Grande“. Mohamad Rasho vom Fruchthändler „Paris direkt“ erzählt, dass manche Kunden überrascht gewesen seien, dass der Markt überhaupt stattfand.

Während der Markttag in seine letzten Stunden geht, nehmen nebenan am Prinzipalmarkt die Aufbauarbeiten Fahrt auf. G7-Flaggen werden an den Häusern montiert, rund ums Rathaus laufen an der Organisation beteiligte Menschen hektisch telefonierend auf und ab, erste Übertragungswagen von Fernsehsendern gehen auf Position im Rathausinnenhof. Oberbürgermeister Markus Lewe gibt erste Interviews und betont, wie herausragend das Ereignis für die Stadt und wie bedeutend die vom Friedenssaal ausgehende Botschaft sei.

Die Polizei rückt unterdessen mit Lastwagen an, die Absperrgitter geladen haben. Zusammen mit dem Technischen Hilfswerk Ibbenbüren bauen die Polizisten die Absperrungen entlang des Prinzipalmarktes auf.

Domplatz wird eingezäunt

Nach und nach wird Münsters gute Stube zur Sicherheitszone. Die meisten Geschäfte, die im Sperrbereich liegen, hatten bereits vergangene Woche mitgeteilt, an beiden Tagen nicht öffnen zu wollen. Wer geht schon einkaufen, wenn er erst Demonstrationen umkurven und ihn dann ein Polizist zum Geschäft begleiten muss? Das Bekleidungsgeschäft Tommy Hilfiger gehörte zu den wenigen, die geöffnet bleiben wollten, „aber wegen der Demos haben wir uns jetzt auch entschlossen, zuzumachen“, sagte Store-Manager Thomas Kuznik und ergänzt mit Blick auf den Trubel: „Ich bin gespannt, wie das hier am Samstag aussieht.“

Zurück zum Markt: Nachdem die Kehrmaschinen gegen 17 Uhr das Pflaster geschrubbt haben und die letzten Beschicker abgezogen sind, rücken Einheiten von Polizei und THW an. Gegen 18 Uhr bauen sie Absperrungen rund um den Domvorplatz, am Prinzipalmarkt sowie an den Zugängen rund um das LWL-Museum für Kunst und Kultur auf. Außerdem steht auf dem Domplatz mit Blick auf das Rathaus eine Bühne für die Fernsehübertragungen, die Mülleimer sind rund um den Domplatz aus Sicherheitsgründen außer Betrieb.

G7-Treffen in Münster: Letzte Vorbereitung, erste Auswirkungen Die Vorbereitungen für das G7-Treffen laufen am Mittwochmorgen (02.11.) auf Hochtouren. Am Prinzipalmarkt werden die Flaggen der G7 gehisst. Foto: Martin Kalitschke Vor dem Atlantic Hotel treffen nach und nach Polizisten ein. Foto: Luca Pals An der Promenade wird für eine Gegendemo geworben. Das G7-Treffen in Münster wird von zahlreichen Demonstrationen begleitet. Wir geben einen <a href="https://www.wn.de/muenster/g7-gipfel-treffen-demonstrationen-strassensperrungen-protest-2652348">Überblick.</a> Foto: Jonas Wiening Erste Verkehrseinschränkungen machen sich bemerkbar: Wegen des G7-Treffens und der umfangreichen Straßensperrungen müssen zahlreiche Buslinien eine Umleitung fahren. Wegen der Absperrungen vor dem Hotel Atlantic gab es lange Rückstaus auf Windthorststraße und Von-Vincke-Straße. Diesen Bereich sollte, wer kann, in den kommenden beiden Tagen weiträumig umfahren oder viel Zeit mitbringen. Foto: Luca Pals (l.), Dirk Anger (r.) Die am Prinzipalmarkt aufgehängten G7-Flaggen sind ein beliebtes Fotomotiv. Zahlreiche Passanten bleiben stehen und fangen die Beflaggung vor der Lambertikirche ein. Foto: Pjer Biederstädt Ungewöhnlich viel Platz: Der Wochenmarkt auf dem Domplatz weist größere Lücken auf als sonst mittwochs. Einige Beschicker nutzen den Vor-G7-Markttag für einen Urlaub, wie beispielsweise Vereinsvorstand Sebastian Bussmeyer. Die Beschicker, die vor Ort sind, berichten von „etwas weniger Kunden“ als gewöhnlich. Foto: Pjer Biederstädt Der Bereich rund um das Atlantic-Hotel wird abgesperrt. Foto: Luca Pals Die ersten überregionalen Pressevertreter treffen gegen 12 Uhr auf dem Prinzipalmarkt ein. Foto: Pjer Biederstädt Das Technische Hilfswerk (THW) hat in einem Lkw einen mobilen Gabelstapler zum Prinzipalmarkt gebracht. Mithilfe der Polizei laden sie die Absperrgitter vom Lkw, die um das Rathaus aufgebaut werden. Foto: Pjer Biederstädt Die Polizei positioniert sich auf dem Prinzipalmarkt. In den kommenden Tagen werden Tausende Polizisten und Polizistinnen in Münster im Einsatz sein. Foto: Pjer Biederstädt Auch vor der Bezirksregierung (l.) und dem Hauptbahnhof (r.) plaziert die Polizei Einsatzwagen. Am Hauptbahnhof werden auch auswärtige Teilnehmer der für Donnerstag und Freitag insgesamt bislang zwölf in Münster angemeldeten Demonstrationen erwartet. Foto: Stefan Biestmann (l.), Dirk Anger (r.) An einer der Säulen am Prinzipalmarkt wurde Grafitti gesprüht und auch am Geisbergweg zwischen Domplatz und Rothenburg sind bereits ähnliche Schriftzüge zu sehen. Foto: Martin Kalitschke (r.), Luca Pals (l.) Auf dem Domplatz wird eine Bühne mit Blick auf das Rathaus aufgebaut. Auf dieser werden Donnerstag und Freitag die Aufsager und Schalten der Fernsehsender stattfinden. Foto: Luca Pals Alle Mülleimer rund um den Domplatz sind „außer Betrieb“ - wohl aus Sicherheitsgründen und Angst vor möglichen Anschlägen. Foto: Jonas Wiening Das LWL-Museum für Kunst und Kultur am Domplatz bleibt wegen des G7-Treffens in Münster geschlossen. Der Grund: Das Museum wird zum Pressezentrum. Foto: Stefan Biestmann Es werden mehr als 200 Journalisten aus aller Welt in Münster erwartet, einige sind bereits am Pressezentrum vor Ort. Foto: Stefan Biestmann Die Straßensperrungen in der Innenstadt sorgen für Staus im Feierabendverkehr. Vor allem rund um den Hauptbahnhof sind die Straßen verstopft, der Verkehr ist auf vielen Straßen zum Erliegen gekommen. Foto: Luca Pals Einsatzkräfte von THW und Polizei sperren den Domplatz ab. Von der Bühne auf dem Domplatz können Fernsehsender Liveschalten mit dem Rathaus im Hintergrund senden. Es sind vier Schaltpositionen eingeplant. Foto: Luca Pals Auch nach dem Einbruch der Dunkelheit gehen die Vorbereitungen weiter. Foto: Oliver Werner Die Polizei und das Technische Hilfswerk stehen zwischen Domplatz und Rathaus. Foto: Oliver Werner

Alle grundlegenden Informationen zum G7-Treffen in Münster finden Sie auf unserer Special-Seite. Und unter folgendem Link steht das gesamte WN-Angebot vier Wochen kostenfrei zur Verfügung: wn.de/digitalbasis