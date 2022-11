Außenminister-Konferenz in Münster: Es wird ernst

Ein erster Eindruck davon, was Münsters Innenstadt im Zuge des G7-Treffens an zwei Tagen erwartet, entstand sich schon am Mittwochmittag: Nach den ersten Sperrungen rund um das Hotel Atlantic standen die Autos binnen kurzer Zeit auf Windthorststraße und Von-Vincke-Straße im Stau. Die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen einer Veranstaltung dieses Kalibers greifen spürbar, aber wohl unvermeidlich in das öffentliche Leben einer Stadt ein. Es wird ernst mit G7 in Münster. Das ist jetzt unübersehbar.

Nicht ohne Grund haben Polizei und Stadt im Vorfeld mehrfach darauf hingewiesen, bei Besuchen im Zentrum einen Zeitpuffer einzuplanen – oder die Innenstadt zu meiden. Letzteres ist nicht jedem möglich, gleichwohl hält sich die Kritik an dem Großereignis bislang in Grenzen. Vielleicht auch, weil die Gespräche über Frieden so vordringlich sind, während in der Ukraine der russische Angriffskrieg tobt.

Münster wirkt gewappnet für das Treffen

Münster wirkt nach dreimonatiger Turbo-Vorbereitung gewappnet. Jetzt liegt es an der Politik, ein Zeichen aus der Friedensstadt zu senden, das hoffentlich nicht von Gewalt bei Demonstrationen konterkariert wird.

