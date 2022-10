Sterne-Koch Laurin Kux wird für die Außenminister kochen

Für die Menüs, die in der kommenden Woche den Außenministern der G7-Staaten aufgetischt werden, ist der münsterische Sterne-Koch Laurin Kux verantwortlich. Der 32-jährige Familienvater arbeitete nach seiner Ausbildung in der LVM-Kantine unter anderem im Hamburger Restaurant „Jellyfish“, wo er zum ersten Mal einen Stern erkochte. 2019 wechselte er ins Restaurant „Ferment“ in Münster. Hier vergab der „Guide Michelin“ dreimal hintereinander einen Stern an Kux. Seit Juni 2022 ist er Küchenchef des Restaurants „Brust oder Keule“ im Kreuzviertel.

