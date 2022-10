Lewe: „Münster als Ort für Friedensgespräche“

Kurz vor Beginn des international beachteten G7-Außenministertreffens ab 3. November in Münster hat Oberbürgermeister Markus Lewe seine Stadt als Ort für künftige Verhandlungen über Frieden in der Welt angeboten. „Wir stehen auch in Zukunft für Friedensformate, diplomatische Gespräche und Zusammenkünfte zur Verfügung“, kündigte Münsters Stadtoberhaupt am Freitag auf einer Pressekonferenz zum Stand der Vorbereitung für Außenministertreffen der sieben führenden demokratischen Wirtschaftsnationen.

Dabei nahm Lewe einen Rückgriff auf die historischen Verhandlungen zum Westfälischen Frieden von 1648. „Wir haben immer gewollt, dass der Friedenssaal mehr ist als ein Museum“, betonte Münsters Oberbürgermeister. Ab kommenden Donnerstag werden die G7-Außenminister unter anderem im Friedenssaal des münsterischen Rathauses über den Krieg in der Ukraine sowie weitere globale Probleme sprechen.

In seiner Brust schlagen zwei Herzen, wie Markus Lewe erklärte. Er sei stolz, dass die Stadt Standort des Treffens sei, betonte Lewe. Zugleich wäre er nach eigenem Bekunden froh gewesen, wenn die geopolitische Lage dieses Außenminister-Treffen nicht erfordern würde.

Eine Frage der „staatsbürgerlichen Verantwortung"

Dass das internationale Treffen der kommenden Woche für die Bürgerinnen und Bürger zu Einschränkungen führt, ist Lewe bewusst. „Für die Bevölkerung wird es an der einen oder anderen Stelle eine Zumutung sein“, räumte der Oberbürgermeister unter Bezug auf die strikten Sicherheitsmaßnahmen ein.

Es sei aber eine Frage „staatsbürgerlicher Verantwortung und urbaner Solidarität“, als Veranstaltungsort für das G7-Treffen zur Verfügung zu stehen. „Wir müssen uns vor Augen führen: Wir sind gerade im Krieg.“ Bei dem Treffen in Münster würden möglicherweise „wichtige Weichenstellungen“ getroffen, so Lewe.

Stralsund hat sich ins Gespräch gebracht

Erst vor wenigen Tagen hatte sich die Hansestadt Stralsund als Ort für Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland ins Gespräch gebracht. Einen entsprechenden Vorstoß in Richtung der Bundesregierung zu unternehmen, hatte die dortige Bürgerschaft Medienberichten zufolge mit großer Mehrheit beschlossen. Dabei wurde auf den Stralsunder Frieden vor mehr als 650 Jahren Bezug genommen.

Stadt rechnet mit eigenen Kosten bis zu 80.000 Euro

Das Auswärtige Amt hat nach Angaben der Stadt mit dieser einen Mietvertrag für die Nutzung des Rathauses geschlossen, dessen Mobiliar seit Freitag teilweise ausgeräumt wird. Auf die Stadt kommen Kosten von bis zu 80.000 Euro zu, etwa für die Bewachung, wie Rainer Uetz, städtischer Koordinator für das G7-Treffen, auf Nachfrage erklärte – nicht eingerechnet dabei die eigenen Personalkosten.

Rund 200 Arbeitsplätze für Journalisten

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe stellt sein Museum für Kunst und Kultur für das Pressezentrum mit rund 200 Journalisten zur Verfügung. Einziger Wermutstropfen laut Landesdirektor Dr. Georg Lunemann: Die gerade erst eröffnete Barbarossa-Ausstellung müsse für eine Woche schließen. 5000 Besucher weniger bedeuten einen Einnahmeausfall von rund 25 000 Euro, heißt es.

Bislang zwölf Demonstrationen angemeldet

Trotz der Einschränkungen für Bürgerinnen und Bürger aufgrund der scharfen Sicherheitsmaßnahmen in Münster bezeichnete Lewe das geplante Treffen in der kommenden Woche als eine „Riesennummer“ für die Stadt. Möglicherweise würden wichtige geopolitische Weichenstellungen getroffen. Unter anderem wird bei der Zusammenkunft US-Außenminister Antony Blinken erwartet. Als Gastgeberin fungiert die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, da Deutschland in diesem Jahr die EU-Ratspräsidentschaft innehat.

Nach bisherigem Stand sind am Rande des Gipfels in Münster nach Angaben der Polizei zwölf Demonstrationen mit unterschiedlicher Stoßrichtung für die beiden Tage angemeldet worden. Die Sicherheitsbehörden rechnen insgesamt mit mehreren Tausend Teilnehmern.