Planungen der Polizei laufen auf Hochtouren

Anfang November findet in Münster das Treffen der G7-Außenminister statt. Das macht hohe Sicherheitsmaßnahmen notwendig. Die Planungen der Polizei Münster laufen deshalb bereits auf Hochtouren.

Die Polizei Münster plant mit Hochdruck den Einsatz zum Treffen der G7-Außenminister. Neben dem Schutz der Veranstaltung stehen für die Polizei laut einer Pressemitteilung auch mögliche Einschränkungen und Verkehrsbehinderungen für die Münsteraner durch das Treffen im Fokus.

„Die An- und Abreise der Staatsgäste sowie mögliche Sperrungen von einzelnen Straßen oder Plätzen aus Sicherheitsgründen werden mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Behinderungen im innerstädtischen Bereich führen“, erläutert Polizeisprecher Jan Schabacker den Stand der Planungen. „Zum jetzigen Zeitpunkt sind aber konkrete Aussagen zu einzelnen Örtlichkeiten nur schwer möglich. Da brauchen wir noch Zeit.“

Polizei richtet Bürgerhotline zum G7-Treffen ein

Die Polizei Münster wird ab Donnerstag (15. September) eine Bürgerhotline einrichten. Unter der Nummer 0251/2751017 werden in der Zeit von 7 bis 16 Uhr alle Fragen zu Polizeithemen rund um den Gipfel beantwortet. „Wir wissen um die Sorgen der Anwohner und der Geschäftsleute“, macht Schabacker deutlich. „Schon jetzt erreichen uns viele Anfragen.“

Es gelte: Je näher das Treffen komme, desto konkreter werden die Informationen. „Die Erfahrungen in solchen Einsätzen zeigen: Viele Planungen konkretisieren sich erst kurzfristig oder ändern sich in der aktuellen Lage“, erläutert Schabacker in der Pressemitteilung.