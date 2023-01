Einzelhandelsexpertin sieht „Chance zum Erhalt beider Häuser“ in Münster

Bei den knapp 200 Beschäftigten in den beiden Galeria-Kaufhäusern in Münster liegen die Nerven blank. Dabei gäbe es noch eine Chance, dass beide Häuser erhalten bleiben, sagt Verdi-Einzelhandelsexpertin Gaby Beuing.

Auch das Karstadt-Kaufhaus, das sich anders als Galeria Kaufhof in einer angemieteten Immobilie befindet, habe eine Überlebenschance, sagt Verdi-Einzelhandelsexpertin Gaby Beuing.

Es ist eine extrem emotionale Achterbahnfahrt, die den Beschäftigten in den Galeria-Kaufhäusern vor allem in den vergangenen beiden Jahren zugemutet wird. Dass die Sanierer Arndt Geiwitz und Patrick Wahren nach neuesten Informationen erst im März bekannt geben wollen, wie viele und welche der verbliebenen 131 Filialen geschlossen werden, stößt in Münster auf größtes Unverständnis.