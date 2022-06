Pläne von Habeck könnten Stadtwerke empfindlich treffen

In riesigen Tanks am Hafen wird heißes Wasser für die Fernwärmeversorgung gespeichert. Im Notfall erfolgt das Aufheizen mit Heizöl statt Gas.

„Eigentlich“ könnten sich die Stadtwerke entspannt zurücklehnen. In dem Gasturbinen-Kraftwerk am Hafen kommt sogenanntes L-Gas aus niederländischen und norwegischen Quellen zum Einsatz. Das umstrittene russische Gas ist H-Gas. H steht für hochkalorisch. Es hat einen höheren Brennwert, kann in verdünnter Form aber auch dort verwendet werden, wo L-Gas zum Einsatz kommt.