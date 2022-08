Gaskrise: Stadt Münster beschließt erste Einsparmaßnahmen

Die Gaskrise hat auch in Münster erste Auswirkungen. Der Krisenstab der Stadt Münster hat am Mittwoch erste Maßnahmen beschlossen, mit denen in den kommenden Monaten Energie eingespart werden soll.

Oberbürgermeister Markus Lewe informiert den Ältestenrat des Rates am heutigen Mittwoch über den Umgang der Stadtverwaltung mit den Auswirkungen der Gasmangellage. „Entgegen dem sommerlich-freundlichen Grundgefühl, das viele Münsteranerinnen und Münsteraner in diesen Tagen erleben, ist die Lage ernst. Die durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Schieflagen auf dem Energiemarkt werden auch bei uns in Münster Folgen haben, mit denen wir uns schon jetzt vorbeugend befassen müssen. Deshalb werde ich heute den Ältestenrat mit einer Skizze der aktuellen Lage vertraut machen“, sagte Lewe im Vorfeld der Sitzung in einer städtischen Mitteilung.

Seit dem 3. August arbeitet der Krisenstab der Stadt Münster zum Gasmangel und dessen mögliche Auswirkungen. Aufgabe des derzeit wöchentlich tagenden Gremiums ist der bestmögliche Schutz der Bürger in Münster vor den Folgen der Entwicklung auf den Energiemärkten, die unter drastischen Einschränkungen bei der Verfügbarkeit von Erdgas leiden. Das Gremium wird vom Leiter des städtischen Krisenstabes, Stadtrat Wolfgang Heuer, angeführt.

Nur noch 19 Grad in Büroräumen der Stadtverwaltung

In der heutigen Sitzung nahm der Stab erste Rückmeldungen aus den Projektgruppen entgegen. Die Projektgruppe „Kritische Infrastruktur“ bereitet derzeit unter anderem das unwahrscheinliche Worst-Case-Szenario eines mehrtägigen Stromausfalls vor. Die Projektgruppe „Städtische Energiesparmaßnahmen“ legte einen noch nicht abschließenden Katalog an Vorschlägen vor, mit denen die Stadtverwaltung selbst ihren Energieverbrauch senken kann.

Dazu beschloss der Krisenstab laut der Mitteilung, dass die Büroräume der Stadtverwaltung in der kommenden Heizperiode vorbehaltlich anderslautender rechtlicher Regelungen nur noch bis 19 Grad aufgeheizt werden sollen, Treppenhäuser und sonstige Nicht-Aufenthaltsbereiche auf maximal 12 bis 14 Grad. Die Heizperiode soll in städtischen Gebäuden und Sportstätten erst am 17. Oktober beginnen, also sechs Wochen später als bislang üblich. Das ohnehin schon bestehende Verbot zum Betrieb von Heizlüftern in städtischen Gebäuden bleibt selbstverständlich bestehen.

Wassertemperatur in Hallenbädern wird gesenkt

In allen städtischen Hallenbädern wird die Wassertemperatur umgehend um zwei auf in der Regel auf 26 Grad abgesenkt werden, wobei Attraktionsbereiche wie das hochtemperierte Solebad im Hallenbad Ost vorerst nicht mehr angeboten werden. Im Freibad Coburg wird auf die Beheizung mit Fernwärme verzichtet. Die Schließung des Freibades wird deshalb wie bei den anderen Freibädern wetterbedingt festgelegt.

„ Die beschlossenen Maßnahmen sind angesichts der nicht einfachen Situation vertretbar und notwendig. “ Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer

Heuer: „Die beschlossenen Maßnahmen sind angesichts der nicht einfachen Situation vertretbar und notwendig. Dabei behalten wir uns Anpassungen und weitere Maßnahmen vor – verschiedene Themen werden erst in den nächsten Tagen abgestimmt. Die von der Bundesregierung vorgegebenen Energiesparziele zur Abwendung einer akuten Energiekrise im kommenden Winter sind auch in Münster nur mit Komfortverzicht erreichbar.“

55 Prozent der Haushalte heizen mit Gas

In Münster heizen etwa 55 Prozent aller Haushalte mit Gas. Das entspricht dem ungefähren Bundesdurchschnitt. Zudem wird Erdgas auch in der Stromproduktion eingesetzt, so dass mit den Gas-Lieferengpässen neben Einbrüchen bei der Wärmeversorgung potenziell auch Stromengpässe drohen.