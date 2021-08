Gastro-Besuch nur noch für Geimpfte?

Die Corona-Inzidenz steigt, Gastronomen befürchten, dass es bald wieder verschärfte Maßnahmen geben könnte. Jetzt gewinnt die Diskussion an Schwung, ob bald nur noch Geimpfte und Genesene in Café und Restaurants bedient werden sollen.

Sollen bald nur noch Geimpfte oder Genese in Restaurants bedient werden? Darüber streiten zurzeit die Gastronomen.

Langsam, aber stetig steigt in Münster der Corona-Inzidenzwert. Wohin, ist ungewiss – doch so viel steht für Stefan Jansen, Inhaber der Gaststätte „Teilchen und Beschleuniger“ an der Wolbecker Straße, fest: „Es darf keinen weiteren Lockdown geben.“ Um auch bei steigenden Corona-Zahlen weiter Gäste bewirten zu können, plant Jansen, ab Herbst nur noch Geimpfte und Genesene zu bedienen. „Schließlich sollen sich meine Gäste, aber auch mein Personal sicher fühlen.“