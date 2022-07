Aus für beliebtes Traditionslokal im Kuhviertel

Die Gaststätte „Drübbelken“ an der Buddenstraße zählt zu den bekanntesten Traditionsgaststätte in der Innenstadt. Jahrzehntelang wurden hier traditionelle westfälische Spezialitäten in historischem Fachwerk-Ambiente serviert.

Nun haben die Inhaber die Pforten des beliebten Restaurants im Herzen des Kuhviertels dauerhaft geschlossen. Zu den Gründen wollten sie sich gegenüber unserer Zeitung zunächst nicht äußern. Nur so viel: Der Gastronomiebetrieb sei inzwischen eingestellt worden, der Auszug soll bis Ende Oktober abgeschlossen sein.

„Schön, dass es noch solche Restaurants gibt“: Kritiken wie diese findet man noch immer zuhauf im Internet. Die (Stamm-)Gäste des „Drübbelken“ werden sich nun nach einem neuen Restaurant umschauen müssen.