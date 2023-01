Geburtshelfer geht nach 20.000 Geburten in den Ruhestand

„Die Karriere vom Krankenpfleger zum ärztlichen Leiter der Geburtshilfe ist keine ganz alltägliche. Und zu dieser besonderen Geschichte passt auch, dass Prof. Walter Klockenbusch in der Geburtshilfe eben genau an dem Ort im UKM (Universitätsklinikum Münster) wirkte, an dem er selbst vor 66 Jahren das Licht der Welt erblickte. Zum Monatsende geht der vielfach ausgezeichnete Mediziner für Risikogeburten in den Ruhestand.

Mehr als 20.000 Geburten hat er begleitet – mit viel Herzblut, das war beim letzten Einsatz von Prof. Walter Klockenbusch im Kreißsaal der UKM-Geburtshilfe zu spüren. „Es war und ist ein Privileg, in solch einem Bereich der Medizin, der mit vielen positiven, oft überwältigenden Momenten besetzt ist, arbeiten zu können“, sagt der 66-Jährige.

Auch am letzten Tag wurde es noch einmal emotional

Auf seinen letzten Dienst, in dem er noch einmal eine werdende Mutter mit schwerer Präeklampsie (sogenannte Schwangerschaftsvergiftung) gemeinsam mit dem Hebammen-Team bei der Geburt begleitete, hat er sich zwar lange vorbereitet, emotional wurde es dennoch.

„Es sind ganz unterschiedliche Geschichten, die mir durch den Kopf gehen, die Geburtshilfe ist ein sehr breites Spektrum. Darunter sind viele besondere Erlebnisse. Und das Schöne ist, dass eine Geburt nie Routine wird, dass jedes Mal eine Freude im Raum ist, die irgendwie neu ist“, erzählt Klockenbusch.

„Nichts im Leben ist selbstverständlich“

„Aber es gibt auch die andere Seite, wo vielleicht ein krankes Kind geboren wird, was man vorher nicht weiß. Oder dramatische, mitunter auch tödliche Verläufe bei Frühchen oder auch Müttern, auch wenn ich Letzteres in meiner 35-jährigen Laufbahn zum Glück nur äußerst selten erlebt habe.“ Das alles habe ihn geprägt; nichts im Leben sei selbstverständlich, durch die Arbeit in der Geburtshilfe habe er oft einen anderen, dankbaren Blick auf Dinge.

„Prof. Klockenbusch hat die Geburtshilfe am UKM maßgeblich geprägt“, dankte Prof. Alex W. Friedrich, Ärztlicher Direktor des UKM.