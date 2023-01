Der Trübsal keine Chance geben

Das Jahr 2022 war hart – und entsprechend schwierig die Auswahl der vier Begriffe, aus denen die Leser unserer Zeitung diesmal rund um die Feiertage aufgerufen waren, ein höchstens achtzeiliges Gedicht zu kreieren: Doppel-Wumms, Heizlüfter, herzlich und kleben. Den Hobby-Lyrikern ist nichts zu schwer – und entsprechend dampfte es jetzt wieder mächtig in den Verse-Küchen um die vorgeschriebenen „Zutaten“ zu originellen Reimen zusammen zu fügen.

72 Gedichte sind die stolze Bilanz des Werks von über 50 Dichterinnen und Dichtern. Hier eine kleine Auswahl besonders schöner Exemplare.

Die Gewinner Foto: Unter allen Dichterinnen und Dichtern, die sich am Wettbewerb beteiligt haben, hat die Redaktion – unabhängig von der Veröffentlichung – zehn Gewinner ausgelost. Sie erhalten jeweils das neu erschienene Buch „Das Masematte-Jahr“ von Wolfgang Schemann. Es haben gewonnen: Ulrich Schulte, Dorothea Stichel, Klaudia Bollwerk, Ludger Homann, Susanne Volland, Hermann Holtmannspötter, Andreas Kreimer, Anne Schäpers, Norbert Ortgies, Sven Wittchen. Sie werden benachrichtigt. ...

Herzlich laden wir euch ein,

kommt ins schöne Münster rein.

Heizlüfter kaufen kann man hier,

ganz genau wie Pinkus-Bier.

1648 durchfuhr ein Doppel-Wumms die Stadt,

er brachte Frieden und machte alle Menschen satt.

So manch einer blieb hier kleben,

um zu genießen das wunderschöne Leben.

Nina Keller (13 Jahre)

Erst kürzlich Annalenas Wahl,

fiel auf Münsters Friedenssaal.

Ein Doppel-Wumms war`s für die Stadt,

die herzlich sie empfangen hat.

Heizlüfter wurden aufgestellt,

das Tafelsilber nachgezählt:

Das Kreuz! Es fehlt, die Erde bebt!

Warum war es nicht angeklebt?

Rita Jaspers

Ein Aktivist blieb neulich kleben

am Prinzipalmarkt aus Protest

und wollte sich davon erheben

erst wieder nach dem Weihnachtsfest.

Ein Polizist vorm Feiertage

nahm freundlich-herzlich ihm nicht krumm‘s

und löste ihn aus seiner Lage

mit Heizlüfter und Doppelwumms.

Erhard Hermes

O Doppel-Wumms, o Doppel-Wumms,

wir freuen uns darüber.

Heizlüfter eins, Heizlüfter zwei,

wir haben einen über.

Herzlich kleben wir an beiden,

nichts und niemand soll uns scheiden!

Jasmina Schäfer

Despoten, die an Großmachtsträumen kleben,

erschwer‘n zur Zeit so vieler Menschen Leben.

Da helfen weder Heizpilz noch Heizlüfter,

gefragt sind wirklich schlaue Lösungs-Tüftler.

Für Deutschland gibt es einen Doppel-Wumms,

die Ukrainer trifft nun „Bums“ um „Bums“.

Das treibt sie in die Flucht, das ist sehr schmerzlich.

Empfangen wir sie bitte weiter herzlich!

Jörn Börnhöft

Sich an Bildern festzukleben,

danach wird kein Kunstfreund streben.

Wenn man will das Klima schützen,

wird auch der Heizlüfter nichts nützen.

Herzlich danken wir dem Regen!

Er wird dem dürren Land zum Segen.

Ob auch der Doppel-Wumms was bringt?

Hoffen wir, dass er gelingt!

Brighid Schottmann

Putins Krieg und Pipeline-Ende,

Doppel-Wumms und Zeitenwende.

Weil die Bazooka blieb stumm,

stieg Deutschland auf Heizlüfter um.

Der Despot bleibt am Wahnsinn kleben,

denn Demokratie wird sich nie ergeben!

Krieg und Leid sind furchtbar schmerzlich,

Ukrainer (!) - wir danken euch herzlich!

Christiane Conrad

Schon rollt die nächste Krankheitswelle,

Grippe, Corona - immer mehr Fälle.

Masern und Mumps im Doppel-Wumms.

Fiebernass klebt das Haar im Gesicht,

doch Ofen und Heizlüfter gibt es nicht.

Kein Hustensaft mehr im heimischen Schrank,

die Klinik geschlossen - na, herzlichen Dank!

Andrea Timm

Mit viel Elan schraubte der Tüftler

an seinem defekten Heizlüfter.

Doch dann gab‘s einen Doppel-Wumms,

der Tüftler starb beim zweiten Bumms.

Die Moral sagt: Wenn Du liebst Dein Leben,

dann solltest Du manches lieber kleben.

Werner Berning

Der Doppel-Wumms, den unsere Herzen machten,

als wir uns erstmals sahen und dachten,

das muss die große Liebe sein, ist immer wieder da.

Wir kleben aneinander, sind uns für immer nah.

Den Heizlüfter, um niemals zu erkalten, braucht unsere Liebe nicht,

im Alltag herzlich bleiben, ist unser Leibgericht.

Richard Stigulinsky

Die vier Begriffe:

Doppel-Wumms

Üblicherweise ist das kurz zuvor ermittelte „Wort des Jahres“ dabei. Das war in diesem Jahr ausgerechnet die von Olaf Scholz ausgerufene „Zeitenwende“. Viel zu pathetisch! Ein anderes Kanzler-Bonmot war in der Auswahlliste, das passt viel besser zum Gedichtwettbewerb: Doppel-Wumms. Damit waren ursprünglich die geplante staatliche Stützung der Energieversorgung und die Preisbremsen gemeint; aber der doppelte Wumms ist natürlich vielseitig einsetzbar.

kleben

Das Verb des Jahres lautet kleben. Es ist in aller Munde, seit sich aufgebrachte junge Menschen um der Aufmerksamkeit willen irgendwo festpappen. Aber man kann auch in der Schule klebenbleiben, oder an seiner westfälischen Heimat. „Münster klebt“, heißt es doch so schön . . .

Heizlüfter

Ein typisches Symbol des fast abgelaufenen Jahres ist der Heizlüfter. Die Dinger waren im Sommer ebenso ausverkauft wie vor Jahr und Tag das Klopapier – aber unterm Strich nicht halb so sinnvoll. Wenn sie dazu beitrugen, die Gemüter zu beruhigen, haben sie ihren Zweck immerhin erfüllt. Solange sie nicht dauerhaft eingeschaltet werden . . .

herzlich

Ein Adjektiv fehlt noch. Hier ist es: herzlich. Eine Erinnerung an das Erfolgsadjektiv „willkommen“ vom Gedichtwettbewerb 2015/16. Denn auch in diesem Jahr fanden wie damals viele Menschen in Münster Zuflucht, und sie wurden in der Regel sehr herzlich begrüßt. Und überhaupt ist Herzlichkeit in diesem Winter ganz besonders angebracht. Darum: herzliche Einladung zum Verseschmieden!