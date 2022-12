Verletzte nach Irrfahrt durch Sperrzone

Schrecksekunde am Abend: Ein offenbar psychisch gestörter Mann ist mit einem Kleinwagen an zwei Weihnachtsmärkten vorbei durch die abgesperrte Innenstadt gefahren. Es gab drei Leichtverletzte, Schlimmeres verhinderte die Polizei.

Schlimmste Erinnerungen wurden wach: Ein offenbar psychisch gestörter Mann ist am Montagabend gegen 19.30 Uhr mit einem roten Kleinwagen an zwei Weihnachtsmärkten vorbei durch die eigentlich abgesperrte Innenstadt in Münster gefahren.

Der Wagen wurde erst auf dem Prinzipalmarkt durch ein Polizeiaufgebot gestoppt, das dort eine Demonstration absicherte. Entsprechende Informationen unserer Zeitung bestätigte die Polizei auf Nachfrage.

Mindestens drei Menschen wurden bei dieser Fahrt nach Behördenangaben leicht verletzt.

Kein terroristischer Hintergrund

Einen terroristischen Hintergrund schloss Polizeisprecher Jan Schabacker aus. „Die Tat ist nicht im Bereich Amok einzuordnen“, hieß es weiter. Der Fahrer des Wagens sei den Behörden bekannt.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Mann an einer für die Einsatzkräfte geöffneten Sperrstelle am Harsewinkelplatz gefahren, dann weiter über die Stubengasse und Richtung Syndikatplatz auf den Prinzipalmarkt. Dort wurde er gestoppt.

Heuer will den Vorfall prüfen

Bei den Verletzten handelt es sich laut Schabacker um einen Mitarbeiter an der Sperrstelle sowie einen Passanten. Auf dem Prinzipalmarkt soll eine Frau eine Panikattacke erlitten haben.

Auch die Stadt Münster reagierte am Abend auf die Ereignisse in dem eigentlich mit Anti-Terror-Pollern, Autosperren und großförmigen Schutzblöcken gesicherten Stadtzentrum: Er könne den Vorfall bestätigen, sagte Ordnungsdezernent Wolfgang Heuer. „Den genauen Ablauf an der Sperrstelle müssen wir uns genau ansehen.“

Ein ausführlicher Bericht folgt.