Geflüchtete Frauen und Kinder sind „schwer traumatisiert“

Die 24 Flüchtlinge aus der Ukraine, die seit Dienstagabend in Münster eingetroffen sind, sind zunächst in der Oxford-Kaserne untergebracht worden. Nach Angaben von Sozialdezernentin Wilkens sind vor allem die Frauen und Kinder „schwer traumatisiert“.

Flüchtlinge aus der Ukraine, die seit Dienstag in Münster eintrafen, wurden zunächst in der Oxford-Kaserne untergebracht.

Die 14 Frauen, acht Kinder und zwei Männer aus der Ukraine, die seit Dienstag in Münster eingetroffen sind, sind nach Einschätzung von Sozialdezernentin Cornelia Wilkens „schwer traumatisiert“. Sie wurden zunächst in der Erstaufnahmeeinrichtung in der Gremmendorfer Oxford-Kaserne untergebracht, wo sie medizinisch und psychologisch betreut werden.