Münster

Mit Geld aus Düsseldorf können die Stadtwerke drei neue Ladestationen für E-Busse an den Bahnhöfen in Amelsbüren, Albachten und Sprakel bauen. Bei einem Besuch in Münster brachte NRW-Verkehrsministerin Ina Brandes am Mittwoch den Förderbescheid vor.

Von Klaus Baumeister