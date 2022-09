Geld vom Bund für den Hoppengarten

Neben der Förderung für den geplanten Musik-Campus bekommt noch ein zweites Kulturprojekt in Münster Geld vom Bund: Das Kunst- und Kulturzentrum Hoppengarten, das vor allem von der Freien Kunstszene genutzt wird, erhält eine Unterstützung von 5,33 Millionen Euro, wie im Anschluss an eine Sitzung des Haushalts­auschusses des Bundestages am Donnerstag in Berlin bekannt wurde.

„Durch diese Fördermittel ist es nun auch möglich, eine dringend benötigte zusätzliche Probebühne am Hoppengarten zu errichten“, erklärte Kulturdezernentin Cornelia Wilkens. Das ehemalige Heerde-Kolleg soll nach Angaben der Stadt zu einem architektonisch ansprechenden Schwerpunkt der münsterschen Kunst- und Kulturszene entwickelt werden.