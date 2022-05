Geldautomat in Roxel gesprengt - Polizei findet Täterfahrzeug

In der Nacht haben Unbekannte in Roxel einen Geldautomaten gesprengt. Die Polizei leitete eine Großfahndung ein. Am Morgen konnte das Täterfahrzeug in Ascheberg gefunden werden.

Ein ohrenbetäubender Knall hat die Menschen in Roxel in der Nacht aus dem Schlaf geweckt. Unbekannte sprengten gegen 1.20 Uhr den Geldautomaten in der Westfalen-Tankstelle an der Roxeler Straße 556.

Im Verkaufsraum brach ein Feuer aus, es konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Durch die Wucht der Explosion wurden Teile der Inneneinrichtung komplett zerstört, auch mehrere Scheiben gingen zu Bruch.

Die Polizei leitete umgehend eine Großfahndung ein. An allen Ausfahrten von Roxel und auch an der Verbindungsstraße zur Autobahn-Rasttätte Münsterland wurden zunächst Sperrstellen eingerichtet.

Die Polizei hat den Bereich an der Roxeler Straße gesperrt. Foto: Helmut Etzkorn

Etwa eine Stunde nach der Sprengung fiel einer Rettungswagenbesatzung das Täterfahrzeug parkend an der Bundesstraße 58 oberhalb der Autobahn 1 auf. Im abgestellten Pkw fanden die Ermittler Farbanhaftungen und einen Teil der Beute. Das Fahrzeug wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Von den unbekannten Tätern fehlt jedoch jede Spur.

Ob die Täter Bargeld entwenden konnten, war in der Nacht noch unklar. Die Roxeler Straße und der Umkreis um die Tankstelle wurden komplett gesperrt.

Die Tatortaufnahme an der Tankstelle und die Spurensicherung am Pkw werden durch Sprengstoffexperten des Landeskriminalamtes unterstützt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei am Mittwochmorgen.

Die Polizei sucht Zeugen, die das Fahrzeug vor oder nach der Tat beobachtet haben und Hinweise auf die Täter oder ein weiteres Fluchtfahrzeug geben können.

Für die Dauer der Tatortaufnahme war die Roxeler Straße die Bundesstraße 58 zwischen der Auf- und Abfahrt zur Autobahn 1 bei Ascheberg in beide Richtungen gesperrt. Mittlerweile meldet die Polizei auf Twitter, dass die Roxeler Straße wieder fregegeben worden ist.