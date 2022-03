Geldspenden helfen derzeit besser

Einige Aktive, die Hilfstransporte in das Kriegsgebiet organisieren, werden derzeit von Spenden geradezu überflutet. So rät etwa die Polizei Münster via Facebook davon ab, noch weitere Spenden zum Polizeipräsidium zu bringen. „Wir sind überwältigt, haben aber keine Kapazitäten mehr!“ Der Aufruf eines Kollegen, der am Wochenende einen Hilfstransport an die polnisch-ukrainische Grenze organisiert, sei auf unbekannte Weise jedoch in münsterischen Facebook- und WhatsApp-Gruppen gelandet.

Auch die Stadt Münster bittet inzwischen von weiteren Sachspenden ab. Die Stadt verfüge über eine gute Infrastruktur – die Unterkünfte seien voll ausgestattet, erhebliche Lagerbestände zur Notfallhilfe an Kleidung, Spielzeug oder Artikeln des täglichen Bedarfs vorrätig. „Außerdem wird die Stadt voraussichtlich in der kommenden Woche einen großen Transport mit angeforderten Hilfsgütern in unsere Partnerstadt Lublin organisieren“, erklärt Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer in einer Pressemitteilung. „Beteiligt sind hier auch Uniklinik und Hilfsorganisationen.“

In Lublin laufen Fäden zusammen

Effektiv sei es derzeit, Geldspenden zu leisten – etwa über den Förderverein Münster-Lublin, der Geldspenden in vollem Umfang weiterleite (Spendenkonto DE44 4005 0150 0022 0041 05 Stichwort: „Lublin hilft Ukraine“). Münsters polnische Partnerstadt Lublin nehme derzeit sehr viele Flüchtlinge auf und bereite sich auf weitere Unterstützungsmaßnahmen vor.

Die Stadt Münster rät auf ihrer Homepage zudem ausdrücklich davon ab, dass Privatleute in Eigenregie Flüchtlinge an der Grenze zur Ukraine abholen und nach Münster bringen. Einmal abgesehen von der riskanten Sicherheitslage werde „die Koordinierung der Aufnahme und Unterbringung in Münster durch individuelle Anreisen voraussichtlich erschwert“.

Kreative Hilfsangebote

Unterdessen gibt es auch ganz kreative Hilfsangebote. So lässt die münsterische Band „Great Escapes“ derzeit ein Benefizshirt drucken. Bis zum 15. März sollen Vorbestellungen angenommen werden. Zunächst war die Aktion zugunsten des Vereins Zartbitter geplant. Jetzt will die Band die Gewinne aus dem Verkauf der Benefizshirts abzüglich der Produktionskosten verdoppeln und aus eigener Tasche sowohl an Zartbitter als auch an die „Aktion Deutschland hilft“ spenden.

In den sozialen Kanälen gibt es derzeit viele private Hilfsangebote, deren Seriosität schwer bewertet werden kann. Die Stadt verweist auf das Siegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Weitere Antworten auf die häufigsten Fragen gibt es unter www.stadt-muenster.de/ukraine