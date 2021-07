Generationenaufgabe Hochwasserschutz

2014 wurde Münster von einem Unwetter heimgesucht, das später als „Jahrtausendereignis“ eingestuft wurde. Seitdem ist viel passiert. 20 Millionen Euro sind in den Hochwasserschutz investiert worden, in den kommenden Jahren folgen weitere Baumaßnahmen.

Das Unwettertief, das am Mittwoch weite Teile Westdeutschlands heimsuchte, weckt bei vielen Münsteranern schlimme Erinnerungen. Am 28. Juli 2014 goss es über der Stadt stundenlang wie aus Kübeln. Fast 300 Liter Niederschlag pro Quadratmeter kamen binnen kürzester Zeit vom Himmel – ein Ereignis, wie es sich laut Meteorologen nur einmal in 1000 Jahren ereignet. Seitdem schauen viele Münsteraner mit bangem Blick gen Himmel, wenn er sich mal wieder rabenschwarz eintrübt. Keine Frage: Der Jahrtausendregen von 2014 hat Spuren hinterlassen. In der Stadt, aber auch in der Psyche vieler Menschen.